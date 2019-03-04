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İyi Parti Mersin'de Desteklediği Adayı Tanıttı

04.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı reddedildikten sonra Demokrat Parti’den aday gösterilmek zorunda kalınan İyi Parti kökenli Ayfer Yılmaz, Mersinli seçmene tanıtıldı

İyi Parti Mersin'de Desteklediği Adayı Tanıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı reddedildikten sonra Demokrat Parti’den aday gösterilmek zorunda kalınan İyi Parti kökenli Ayfer Yılmaz, Mersinli seçmene tanıtıldı. Tanıtım toplantısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte katıldı.

Toplantıya, İyi Parti’nin aday listesi tesliminde yaşanan sıkıntı sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’nun Demokrat Parti’den de başvurusunu reddettiği Kocamaz da katıldı. Kocamaz’ın aday gösterilememesi üzerine İyi Parti ile sağlanan uzlaşma gereği DP’den aday gösterilen Ayfer Yılmaz da toplantıdaydı.

"İnsanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim”

Meral Akşener tanıtım toplantısında öfkeliydi. Kocamaz’ın belgelerinin geç teslim edilmesini bir kez daha “ihanet” olarak niteledi. Akşener, "O kadar çok şey yaşadım ki... Ama ilk defa Hacı Başkan (Burhanettin Kocamaz)... Sana ve bana yapılan bu ihanete ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştır ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğini hiç düşünmedim" dedi.

Akşener yaşananların sadece Kocamaz ve İyi Parti’yi değil, demokrasiyi hedef alan bir komplo olduğunu savundu.

“Mersin’in kızı”

Akşener, Ayfer Yılmaz’ın tanıtırken de; "Ben İyi parti genel başkanı olarak Sayın Ayfer Yılmaz'a milletvekilliğini teklif etmiştim. Kabul etmedi. O, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini alabileceğimize inandı ve milletvekilliğini bir kenara koyarak genel merkezde çalıştı, benimle çalıştı. Ama bugün Burhanettin Başkan'ın kendisine bu görevi teklif etmesinden sonra ben onu aradığımda söylediği şey şu oldu: 'Burhanettin başkanımla konuştum, bu bir vatan görevidir. Bu bir Mersin'in kızı olmanın getirdiği sorumluluktur ve ben bu göreve varım. Bunu bir fedakarlık olarak da görmüyorum.' Ayfer Yılmaz bugün burada bir fedakarlığın gereği olarak bulunmuyor. Mersin'in kara çadırının kızı olarak, Burhanettin ağabeyinin teklifini kabul ederek, yan yana, el ele, omuz omuza çalışmak kaydıyla, Mersin'de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada” ifadelerini kullandı.

“Herkesin gözü Mersin’de olacaktır”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise tarihin seyrinin değiştiği anlar olduğunu hatırlattı ve Mersin’de yaşananın bu anlardan biri olduğunu vurguladı. Uysal, "Biliyorum ve umut ediyorum ki, inşallah bu seçimlerde de sadece bir yerel seçim olmaktan çıkmış, sadece bu salonda bulunanlar değil, Mersinimizin her noktasında yaşayan vatandaşlarımız gibi hakkı tutup kaldırmak adına, hakikati kalbinden tutup kaldırmak adına herkesin gözü bilesiniz ki, Mersin'de olacaktır” dedi.

“Demokrasi bayrağını yerde bırakmak bize düşmez”

Ayfer Yılmaz da konuşmasında; "Geldiğimiz noktada bir Cumhuriyet, bir Atatürk kadını olarak bu demokrasi bayrağını yerde bırakmak bize düşmezdi. Yapacak çok şeyimiz var. Mersin'i çiftçisi ile, kadını ile tekrardan yaşanabilir bir kent, ayrımcılığı yok etmiş, barış içinde, hizmetleri ile diğer illere örnek yapmak için başkanımızın yaptığı işlerin üzerine koyarak gerçek millet sevgisini o direğe çekeceğiz. Hep birlikte çalışacağız ve farkımız şu; biz Mersinliler şehrimizi çok severiz. Biz elimizden gideni de hizmet vereni de biliriz, hiçbirini yerde bırakmayız. Gelin birbirimizi düştüğümüz yerden kaldıralım. Gelin bu kaderi değiştirelim” mesajını verdi.

Ayfer Yılmaz kimdir?

İyi Parti’nin Kocamaz yerine DP adayı olarak desteklediği Yılmaz, Türk siyasetinin yakından tanıdığı bir isim. 1996’da DYP’den Mersin milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. "Anayol” ve “Refahyol" hükümetlerinde devlet bakanlığı yaptı.

Yılmaz, İyi Parti’nin kurucularından ve Genel Başkanı Meral Akşener'in de yakın çalışma arkadaşı.

Ne olmuştu?

Ayfer Yılmaz’ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla sonuçlanan süreçte, adaylık başvuruların son günü olan 19 Şubat’ta Kocamaz’ın belgelerinin mesai saati sonuna kadar İl Seçim Kurulu’na teslim edilmediği ortaya çıkmıştı. İyi Parti İl Yönetimi, belgelerin bir yanlış anlaşılma sonucu geç teslim edildiğini savunmuştu. Kocamaz ve Akşener ise yaşananı ihanet olarak nitelemişti.

İyi Parti yönetimi belgeler gecikince bir son dakika formülü olarak Demokrat Parti’nin kapısını çalmıştı. DP, Mersin için kendi adayını çekmiş ve yerine Kocamaz’ı aday göstermişti. Ancak YSK Kocamaz’ın adaylığını kabul etmeyince bu kez Yılmaz DP’den aday olarak gösterilmişti.

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