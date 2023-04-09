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İYİ Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu! 'Baba-oğul' detayı dikkat çekti... "Aynı seçimde aday olması nadir"

09.04.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemindeki 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini peş peşe Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya başladı. AK Parti'nin ardından İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilen listedeki 'baba-oğul' detayını ise Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı. İşte haberin detayları...

İYİ Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu! 'Baba-oğul' detayı dikkat çekti... "Aynı seçimde aday olması nadir"

İYİ Parti, 14 Mayıs tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) listeyi teslim etti. Listede, İYİ Partili Salim Ensarioğlu ve oğlu Vejdin Ensarioğlu'nun aday olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabı Twitter'dan, İYİ Partili Salim Ensarioğlu'nun İstanbul 2'nci bölge 2'nci sıradan aday gösterildiğini paylaştı.

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"AYNI SEÇİMDE ADAY OLMASI NADİR"

Tweetin devamında ilginç bir detayı da takipçilerine duyuran Saymaz, "Baba-oğulun aynı seçimde aday olması nadirdir." ifadelerini kullanarak, Salim Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu'nun da İYİ Parti'den Diyarbakır 1'inci sıradan aday olduğunu paylaştı.

ve

İYİ PARTİ 9 İLDE ADAY ÇIKARMADI

Öte yandan İYİ Parti, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi nedeniyle Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van'da milletvekili adayı göstermedi.

Eski bakanlar Lütfullah Kayalar Yozgat'tan, İdris Naim Şahin Ordu'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan, Edip Safter Gaydalı Bitlis'ten aday gösterildi. Listede ayrıca Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, eski futbolcular Ünal Karaman ve Gökhan Zan da yer aldı.

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YSK İYİ Parti

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