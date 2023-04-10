İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan...

İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. Eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman Konya ve Hatay'dan; Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu. İYİ Parti milletvekili adayları listesi arama motorlarında araştırılıyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI AYYÜCE TÜRKEŞ LİSTEDE YER ALDI

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN DA LİSTEDE

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra



