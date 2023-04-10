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  4. İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan...

10.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti milletvekili adayları dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen resmi evrağın ardından belli oldu. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan, Gökhan Zan Hatay 2. sıradan aday oldu. Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti'de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde çıkarılan adaylar internette incelenmeye başlandı. Peki, 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte il il İYİ Parti milletvekili adayları...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan...

İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. Eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman Konya ve Hatay'dan; Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu. İYİ Parti milletvekili adayları listesi arama motorlarında araştırılıyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ

  • Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
  • Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
  • Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
  • Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
  • Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
  • Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
  • Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI AYYÜCE TÜRKEŞ LİSTEDE YER ALDI

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

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GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN DA LİSTEDE

  • Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
  • Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
  • Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

asdkaş

  • Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

23

  • Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
  • Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
  • Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
  • İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
  • Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

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  • Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
  • Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
  • Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
  • Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
  • Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

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