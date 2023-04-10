İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan...

İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. Eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman Konya ve Hatay'dan; Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu. İYİ Parti milletvekili adayları listesi arama motorlarında araştırılıyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi...
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ
- Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
- Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
- Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
- Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
- Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
- Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
- Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI AYYÜCE TÜRKEŞ LİSTEDE YER ALDI
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN DA LİSTEDE
- Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
- Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
- Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
- Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
- Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
- Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
- Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
- İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
- Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
- Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
- Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
- Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
- Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
- Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra