İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023! 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti milletvekili adayları listesi 9 Nisan 2023 Pazar günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kaldı. İYİ Parti milletvekili adayları listesi merak edildi. İşte, İYİ Parti milletvekilleri aday listesi ile ilgili detaylar...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

İYİ parti milletvekili adayları listesi belli oldu. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

GÖKHAN ZAN DA LİSTEDE

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra



