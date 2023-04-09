İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023! 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti milletvekili adayları listesi 9 Nisan 2023 Pazar günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kaldı. İYİ Parti milletvekili adayları listesi merak edildi. İşte, İYİ Parti milletvekilleri aday listesi ile ilgili detaylar...
İYİ parti milletvekili adayları listesi belli oldu. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
GÖKHAN ZAN DA LİSTEDE
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra