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İYİ Parti Milletvekili Altınbaş: İstihdam yaratmayan ekonomiler çökmeye mahkumdur

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

 İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof.

İYİ Parti Milletvekili Altınbaş: İstihdam yaratmayan ekonomiler çökmeye mahkumdur

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altınbaş, "İstihdam yaratamayan ekonomiler çökmeye mahkumdur. İYİ parti halkın mutluluğu ve refahı için istihdam politikaları yaratacak" dedi.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve beraberindeki heyetle Bitlis'e gelen İYİ Parti Ankara Millitvekili Prof. Dr. Antınbaş, partisinin Bitlis İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek, burada basın açıklaması yaptı. Ankara Milletvekili Prof. Dr. Altınbaş, Bitlis’te yaşanan sorunları yerinde izlemek ve vatandaşlarla dertleşmek için geldiklerini söyledi.
'TÜRKİYE'NİN TÜM İLLERİNİ DOLAŞIYORUZ'
Altınbaş, şunları söyledi:
"Partimiz, 'İyilik Kervanı Yollarda' diye bir program başlattı. Bu kapsamda, Türkiye’nin tüm illerini, milletvekili heyetleri halinde dolaşıyoruz. Daha önce de çeşitli vilayetlere gittik. Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı vilayetlerine gittik. Şimdi Bitlis’e geldik. Burada sorunları yerinde izlemek, vatandaşla direk temas kurarak, onlarla dertleşmek, varsa dilekleri almak ve önerilerini göz önüne bulundurup, genel merkeze rapor etmekle görevliyiz. Bizim çok iyi ekonomik kadrolarımız var. Bir kere güven vermemiz lazım piyasaya. İYİ Parti olarak güven oluşturacak bu ortamı oluşturmamız lazım. Buna hazırız. Yurt içi ve yurt dışı piyasa güven vermemiz lazım. Güven olmazsa, ekonomi yürümez. Biri size güven olduğu için kredi verir. Güven olmadığı için kimse kredi vermez. Ekonomi açısından bu güven ortamını sağlamamız lazım. Bitlis merkez ve Tatvan ilçemizi dolaştık. İnsanlarımızın, esnafın mutlu olmadığını çok açık gördük. İstihdam yaratamayan ekonomiler çökmeye mahkumdur. İYİ parti halkın mutluluğu ve refahı için istihdam politikaları yaratacak. Çok üretmeyi, ucuza üretmeyi ve kaliteli üretmeyi hedef edinecektir."

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İYİ Parti Milletvekili Altınbaş: İstihdam yaratmayan ekonomiler çökmeye mahkumdurİYİ Parti Milletvekili Altınbaş: İstihdam yaratmayan ekonomiler çökmeye mahkumdur

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