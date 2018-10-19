İYİ Parti Milletvekili Ataş: Astsubaylara ve uzman çavuşlara verilen sözler tutulmadı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, hükümet tarafından seçim öncesi astsubaylara ve uzman çavuşlara yönelik verilen sözlerin tutulmasını istedi. Diğer yandan Ataş, “İyilik Kervanı” ile vatandaşları dinlemeye devam ettiklerin ve bu kapsamda Hakkari’de ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, astsubayların ve uzman çavuşların sorunlarını gündeme taşıdı. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulmasını isteyen ve bu konuda hükümete çağrı yapan Ataş, "Ordumuzun belkemiği olan, omurgası olan astsubaylarımızın birçok sorunu var, diğer uzman çavuşlarda da olduğu gibi. Yıllarca astsubaylarımıza sözler verilmiştir. 2015 seçimlerinden önce dönemin Başbakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen temel 2 sorun var. Bunlardan birincisi, ön lisans mezunu astsubaylarımızın göreve başladığında 9’un 2’sinden başlamaları için kanun düzenlemesi yapılması gerektiği söylenmiş ve bunun sözü verilmiştir. Diğer taraftan, kıdemli başçavuşlara verilecek makam tazminatlarının sözü de verilmiştir. Ancak bugüne kadar bu sözler gerçekleşmemiştir. Yine astsubaylarımızın sosyal tesislerle alakalı bazı sorunları var. Zaman zaman bu konular gündeme geliyor. Bu konularda gerekli düzenlemelerin yani verilen sözlerin tutulması gerekiyor" diye konuştu.

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