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  4. İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde tepki çeken görüntüye yanıt!

İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde tepki çeken görüntüye yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in cenaze töreninde ön safa geçerek poz veren İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, kendisine gelen eleştirilerle ilgili olarak "Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini farkettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım.Özeti budur." dedi.

İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde tepki çeken görüntüye yanıt!

İdlib’de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, 29 Şubat’ta Afyonkarahisar’daki cenaze töreninde ön safa girerek poz verdiği için tepki çeken İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’dan eleştirilere yanıt geldi.

Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm. Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim.

Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini farkettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur.

'Şehit annesine sarıldı ve poz verdi' diye servis ettikleri bu fotoğraf ise; 16 Şubat’ta yani olaydan 2 hafta önce Isparta Yalvaç'ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat’ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır.

Şehidimizin ailesi ve cenazesi ile alakası olmayan, 2 hafta öncesine ait bu fotoğraflar, olayı çarpıtmak amaçlı ve kasıtlı olarak servis edildi.

25 yıllık Siyasi Danışmanlık kariyeri olan bir Milletvekiliyim. Allah’a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Açıklamalarımı; Yüce Türk Milleti’nin vicdanına arz ederim."

İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesinde fotoğraf çektirmesine tepki yağıyor!İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesinde fotoğraf çektirmesine tepki yağıyor!
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İYİ parti aylin cesur Şehit Cenazesi

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