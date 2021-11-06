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İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan: Bütün milletimizden özür diliyorum

06.11.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında bir kişiye hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından özür diledi.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan: Bütün milletimizden özür diliyorum

İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında bir kişiye hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından özür diledi.

Twitter hesabından bir video yayınlayan Türkkan, "Burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum" diye konuştu.

İyi Partili siyasetçilerin Bingöl ziyareti sırasında kardeşini 1997'de hayvan otlatırken PKK saldırısında kaybettiğini söyleyen Tahir Gümren adlı kişi, Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyerek eleştirilerde bulunmuş, yanına giden Lütfü Türkkan'ın da kendisine küfrettiğini söylemişti.

Türkkan özür videosundan önce kendisinin küfretmediğini, söz konusu şahsın küfrünü tekrarlayarak "bunu nasıl dersin" dediğini söyleyen bir avukatın paylaşımını retweet etmişti.

https://twitter.com/Av\_Aysenur/status/1456661437028446210

Lütfü Türkkan özür videosunda ise bu kişinin daha önce Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kişi olduğunu söyledi ve ekledi:

"Onu kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere maruz kaldım. Küfretme diye birkaç defa ikaz ettim.

"Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim.

"Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım.

"O atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti.

"Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum, bunun da kabulünü rica ediyorum."

https://twitter.com/LutfuTurkkan/status/1456745925083344901

Olayın ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Tahir Gümren, "Eğer şerefi, namusu, haysiyeti varsa, özellikle o milletvekiliyim diyen kişi erkek gibi çıksın desin: 'Vallahi ben bu adama hakaret ettim, bütün Türkiye'den özür dilerim'" ifadelerini kullanmıştı.

Olay sosyal medyada da gündem olmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Bu asla affedilemeyecek bir çirkinliktir" demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise Lütfü Türkkan'ı istifaya davet etmişti.

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