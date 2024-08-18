İYİ Parti milletvekili önce paylaştı ardından sildi! Lüks araçlarla poz verdi

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın sosyal medya hesabından lüks araçların bulunduğu araç konvoylarını paylaşıp ardından sildi. İYİ Parti Milletvekili Gürban’ın paylaşımında Mercedes - Benz, GMC, Bentley gibi lüks araç markalarını olduğu görülüyor.

MERCEDES MARKA ARACA BİNDİ

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın önce paylaşıp ardından sildiği videoda, kendisinin Mercedes marka araca bindiği görülüyor. Ayrıca, İYİ Parti Milletvekili Gürban’ın yolculuk esnasındaki görüntülerinde aracın iç tasarımı oldukça dikkat çekiyor.

İYİ Parti Milletvekili Gürban’ın videoda, son günlerde popüler olan Rus müzisyen Gio Pika’nın Black Dolphin (Siyah Balina) adlı şarkısı eşliğinde paylaştığı görülüyor.

''RTE'DEN NE FARKINIZ VAR''

Tepkiler üzerine lüks araç konvoy videosunu silen İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, aylar önce yaptığı paylaşım ise yeniden gündem oldu. İYİ Parti Gaziantep milletvekili, yaptığı paylaşımda Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ'ın makam aracı olarak kullanması için Toros marka araç hediye etmek istediğini söyleyerek eleştirmişti. Gürban ayrıca, paylaşımında ''Gençler Mercedes'lere Range Rover'lara özenmeyecek. Yoksa eleştirdiğimiz RTE'den ne farkımız var'' demişti.