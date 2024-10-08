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İYİ Parti Milletvekili Zorlu, sosyal medyasından duyurdu: "Çok sayıda adayın merak ettiği cevap ÖSYM Başkanlığından geldi"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.10.2024 15:56
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14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sınavda hatalı soru olduğuna dair iddialara karşı açıklamada bulundu.

İYİ Parti Milletvekili Zorlu, sosyal medyasından duyurdu: "Çok sayıda adayın merak ettiği cevap ÖSYM Başkanlığından geldi"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından KPSS sınavında hatalı soru olduğuna dair iddialar nezdinde paylaşımda bulundu.

14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ve 23 Ağustos'ta açıklanan KPSS sınavı için TBMM'ye sunduğu soru önergesinin ÖSYM Başkanlığı'ndan tarafından yanıtlandığını paylaşımında duyurdu.

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Zorlu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ÖSYM’nin; “'Hatalı sorulara yönelik itirazlar halen incelenmektedir, inceleme sonucunda hatalı soru tespiti yapılsa bile bu durum sınavın iptali ile sonuçlanmayacak ancak bu sorular çıkarılarak puanlama yeniden yapılacaktır” açıklamasına yer verdi.

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İNCELEME SÜRÜYOR

"14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ve 23 Ağustos’ta açıklanan KPSS sınavında hatalı sorular olduğuna yönelik iddialar üzerine TBMM’de soru önergesi vermiştim. Çok sayıda adayın merak ettiği cevap ÖSYM Başkanlığından geldi. Tarafıma verilen yazılı cevapta şu hususlar yer almaktadır: 'Hatalı sorulara yönelik itirazlar halen incelenmektedir, inceleme sonucunda hatalı soru tespiti yapılsa bile bu durum sınavın iptali ile sonuçlanmayacak ancak bu sorular çıkarılarak puanlama yeniden yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında yapay zeka yöntemi kullanılmamıştır. İtiraz sonrası inceleme yapılabilmesi için 6114 sayılı kanun gereği inceleme ücreti alınmaktadır.'"

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milletvekili KPSS
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