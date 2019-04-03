İYİ Parti, Mustafakemalpaşa'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Hatice Ayşe AĞAOĞLU- Berktuğ ÖNCÜ/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 593 oy farkla Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar'a geçilen Millet İttifakı’nın İYİ Parti'li adayı Şükrü Erdem, seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe verip, seçimin iptal edilmesini isteyen Erdem, ''Sandıklarda ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gereken zarf ve oy pusulası sayıları farklıdır. Birçok oy pusulası ve zarf kayıptır'' dedi.

Mustafakemalpaşa'da pazar günü yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde oyların yüzde 48.36'sını, yani 32 bin 661 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar, belediye başkanı seçildi. İYİ Parti'nin adayı Şükrü Erdem ise yüzde 47.48 oy oranı ile 32 bin 68 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'li Şükrü Erdem, bugün 84 sandıktan çıkan sonuçlara itiraz ettiklerini belirtti.

Mustafakemalpaşa Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Erdem, "İtirazlarımızın temel sebeplerini 3’e ayırmak gerekir. Bu sebepler, elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar ile birleştirme tutanakları arasındaki farklılıklar, ıslak imzalı tutanağın kendi içindeki çelişkiler ve kullanılan oy sayısının seçmen sayısından dahi fazla olduğu sandıklardır. Ayrıca tüm sandıklarda, itiraz ettiğimiz hususlarla ilgili dilekçelerimizi de ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı sunduk. Barış Mahallesi 1041 nolu sandıkta, 287 adet geçerli, 4 adet geçersiz oy kullanılmıştır. Bu rakamların toplamı 291’dir. Sandıktan çıkan zarf sayısı ise 293’tür. Sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 326’dır. 35 adet seçmen kayıptır. Bu durumda oy pusulası fazla mıdır? Sandığa dışarıdan mı girmiştir? Bu durum belirsizdir"' dedi.

'OY PUSULASI VE ZARFLAR KAYIPTIR'

İlçedeki tüm sandıklarda 1 boş zarfın bulunduğunu iddia eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dolgu oy kullanıldığını düşündürmektedir. Bu ne demektir? Bir kişi gider, sandığa boş zarf atar, pusulasını ise cebine atar, pusulayı getirdiği kişiden para alır ve gider. 2'nci kişi, oy pusulasını alır, o oyu kullanır ve kullanması gereken, boş oy pusulasını para verecek kişiye getirir. Bu durum bir sistem içinde devam ettirilir. Daha önceki seçimlerde, başka bölgelerde bu vaka ispat edilmiştir. Sandıklarda içinde oy bulunmayan zarflar, bizlerde bu endişe yaratmaktadır. Yine, nerede olduğu belli olmayan kayıp zarflar da bu düşüncemizi pekiştirmektedir. İtiraz ettiğimiz sandıkların durumları bunlar gibidir. Bu hataların fahiş hatalar olduğu ortadadır. Tespit ettiğimiz tam 44 adet sandıkta, ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gereken zarf ve oy pusulası sayısı farklıdır. Birçok zarf ve oy pusulası kayıptır. 26 sandıkta, ıslak imzalı tutanaklardaki, geçersiz oy sayıları ile birleştirme tutanaklarındaki geçersiz oy sayıları farklıdır. Bunların incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple 84 adet sandığın tümünde yeniden sayım yapılması ve tüm zarf ve oy pusulalarının incelenmesi gerektiği açıktır. Bu durum akla ve mantığa aykırıdır. Kabul edilmesi mümkün değildir."

'SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Seçim gecesi oyların İlçe Seçim Kurulu'na ulaşmadığını iddia eden Erdem, ''Saat 00.00'ı geçtiğinde, ilçe seçim kuruluna 50’ye yakın sandık ulaştırılmamıştır. 298 sayılı kanun gereği, çuvalların vakit kaybedilmeksizin, hiçbir yere uğranmaksızın ilçe seçim kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Gece 3’te hala ilçe seçim kuruluna ulaştırılmamış sandıklar bulunuyordu. Bu hususlar vatandaşlarımız nezdinde, rahatsızlıklar yaratmış ve seçim güvenliğini tartışmaya açmıştır. Birleştirme tutanağında 2 aday arasındaki oy farkı 593 iken, bizim elimizdeki verilerde 281 adet oy farkı bulunmaktadır. Bu da, sayım sırasında da hata olduğunu ortaya koymaktadır. İtiraz ettiğimiz sandıkların, yeniden sayılması halinde, seçimin sonucunun değişeceğinden eminiz. Seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimizi de ilçe seçim kuruluna sunmuş bulunuyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz ki; Mustafakemalpaşa halkının iradesi bizim için her şeyden önemlidir. Biz onların mutluluğu için çalıştık ve çabaladık. İnanıyoruz ki, mutlaka iyiler kazanacak, memleketimize de bahar gelecek. Bütün halkımıza saygılarımı sunuyorum.'' diye konuştu.

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