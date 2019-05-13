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İYİ Parti Mustafakemalpaşa'da seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunduklarını söyledi.

İYİ Partili Hasan Seymen, beraberinde bir grup partili ile YSK'ya geldi. Burada açıklamada bulunan Seymen, YSK'nın 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine karar verdiğini hatırlattı. Verilen kararın tekrar değerlendirilmesi için YSK'ya başvurduklarını kaydeden Seymen, "Bu müracaatımız YSK tarafından jet hızıyla reddedildi. Yani sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden teşkil edilmemesi durumunun, seçimin iptaline sebep olabileceği konusunda, YSK kararında maalesef ısrar etti. Oysa daha önce aynı sebeple seçim kanunun 29’uncu maddesine aykırı olarak Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi sebebiyle İYİ Parti olarak biz müracaat etmiştik, bu müracaatımız reddedilmişti. Aynı konuda yapılan AK Parti müracaatı maalesef İBB seçimleri için kabul edildi. Bu, şunu gösteriyor; Türkiye’de son yıllarda hukuk, yapılan müracaatın içeriğine, mevzuata, yasalara göre değil müracaatı kimin yaptığına göre sonuç veriyor. Biz tarihe not düşmek için bugün Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili kurul kararının İstanbul kararı sonrasında tekrar değerlendirilmesi için YSK’ya müracaat ediyoruz" dedi.

'İPTAL EDİLMESİ YÖNÜNDE MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ'
İstanbul'daki bütün seçimlerin iptaline yönelik başvuruyu Cuma günü yaptıklarını aktaran İYİ Partili Seymen, "Bugün ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de sandık kurulları aynı şekilde teşkil ettirildiğinden tam kanunsuzluk sebebiyle 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi yönünde müracaatımızı yapacağız. Yani Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili tekrar değerlendirme ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim iptali hususunda müracaatımızı yapacağız" şeklinde konuştu.

'SANDIK KURULLARI AYNI ŞEKİLDE TEŞKİL EDİLDİ'
Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerine ilişkin somut tespitleri olup olmadığı yönündeki soru üzerine Seymen, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listelerinin YSK tarafından siyasi partilere verilmediğine dikkat çekti. Seymen, "Bu kadar sandık görevlisinin tutanak altından tespit edilerek belirlememiz mümkün değil. Müracaatımızda AK Parti'nin müracaatı nasıl incelendiyse, nasıl ilçe seçim kurularına YSK tarafından talimat verilerek tespit edildiyse biz YSK tarafından tespit edilmesini talep ediyoruz. Zira 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da sandık kurulları aynı şekilde teşkil edildi" şeklinde konuştu.

Seymen açıklamasının ardından Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin tam kanunsuzluk sebebiyle iptal edilmesi için YSK'ya başvuruda bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Arda ERDOĞAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

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