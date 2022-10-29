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İYİ Parti'nin acı günü: Tozoğlu son yolculuğuna uğurlandı, cenaze törenine Akşener de katıldı

29.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aort damarının yırtılması nedeniyle tedavi görürken hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Tozoğlu'nun cenaze törenine Meral Akşener de katıldı.

İYİ Parti'nin acı günü: Tozoğlu son yolculuğuna uğurlandı, cenaze törenine Akşener de katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aort damarının yırtılması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren partisinin Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu'nun cenazesine katıldı. Avukat Gökhan Tozoğlu'nun cenazesi, Kurtuluş Mezarlığı önüne getirildi.

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Cenazede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tozoğlu'nun annesi Fadimana Tozoğlu ile eşi Selin Tozoğlu'na başsağlığı diledi. Akşener, Gökhan Tozoğlu'nun oğlu Göktuğ Tozoğlu'na sarılıp, öptü.

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Cenazede Akşener'in yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, partililer, avukat arkadaşları ve yakınları da yer aldı.

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Tozoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

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(DHA)

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Meral Akşener İYİ Parti

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