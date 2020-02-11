İYİ Parti'nin acı kaybı! Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti (Hasan Hüseyin Türkoğlu kimdir?)

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun hayatını kaybettiği haberini İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan duyurdu. Türkkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 24. Dönem Osmaniye Milletvekili, Muhterem dostum Hasan Hüseyin Türkoğlu’nu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, camiamıza sabır diliyorum."

PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Tükoğlu'nun ölüm haberinin ardından siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi;

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU KİMDİR?

1968 Doğumlu olan Hasan Hüseyin Türkoğlu, 1979 yılında ilkokulu, 1982 yılında ortaokulu ve 1985 yılında Düziçi Öğretmen Lisesini bitirdi. Lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 1989 yılında yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1990 yılında Adana kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1992–1993 yılları arasında İngiltere'de yabancı dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı. 1991 Yılından itibaren sırasıyla Karacasu, Kıbrısçık Kaymakam Vekillikleri, Yavuzeli, Nazımiye, Besni Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. 2001 Yılında İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne, daha sonra Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2002 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve daha sonra da Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Millî Güvenlik Akademisinden 59.dönem müdavimi olarak başarıyla mezun oldu. 2008 Haziran ayından itibaren Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. TBMM 24. Dönem Osmaniye milletvekili görevini üstlenen Türkoğlu, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesidir. Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

