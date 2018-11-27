İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi’nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi` nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’ne atandı.

Aynı yıl üniversite sınavına girerek, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü’nü kazandı. 1987’de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı.

İSMAİL OK KİMDİR? İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi’ne girdi. Buradan, 1982’de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

AK Parti'nin 20 il adayını daha açıklayacağı gün, sürpriz bir haber geldi. İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, aynı zamanda partinin Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok olduğunu açıkladı.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ndeki öğretmenlik görevinden, yaşadığı şehir olan Balıkesir e hizmet etme düşüncesi ile 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi`nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu.

1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Belediye Başkanı İsmail Ok, halen Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Ocakları üyesidir.

Belediye hizmetlerini bir bayrak yarışı olarak gören Başkan İsmail Ok, 3 Nisan 2009 tarihinde Balıkesir Belediye Başkanlığı görevini devralarak yeni görevine başlamıştır. Görev süresince herkese eşit mesafede hizmet etmeyi prensip edinen Başkan Ok, evli, iki erkek çocuk babasıdır ve ingilizce bilmektedir.



