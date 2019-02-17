İYİ Parti'nin Fethiye Belediye Başkan adayı belli oldu

Fethiye Belediye Başkanlığı için aday konusunda çalışma yapan İYİ Parti Fethiye İlçe teşkilatı, yönetim kurulu üyesi Naghan Ünal Bulut'un Fethiye Belediye Başkan adayı yapılmasını oy birliği ile kararlaştırdı.

Emekli röntgen teknikeri olan evli, 2 çocuk annesi Naghan Ünal Bulut, halen kamu yönetim 3. sınıf öğrencisi olup, yaşam koçluğu, Wellnes antrenörlüğü yapıyor.

İYİ Parti yönetim kurulunda görev yapan Naghan Ünal Bulut, Fethiye'deki sivil toplum kuruluşlarında da görev yaparken, geçtiğimiz yıl hayvan dostları ekibi ile birlikte Fethiye İlçesi'nin tüm mahallelerindeki okullarda hayvan sevgisini anlatmıştı.

Fethiye'nin ilk kadın Belediye Başkan adayı olan Naghan Ünal Bulut, "Fethiye'de ilk kadın Belediye Başkanı olabilmek için mahalle mahalle en iyi şekilde tüm kadınlarımızla birlikte çalışıp, kazanmak istiyoruz. Adaylığım doğrudur. İYİ Part Fethiye Belediye Başkan adayı olarak diğer adaylarla yarışa çıkıyorum. Tüm Fethiye halkından ve kadınlarımızdan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

