'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu' DEVA Partisi'nden dikkat çeken sözler! 'Minimum 5 puan çok net bir artış var'

Seçimlerden sonra Millet İttifakı'ndaki son durum merak edilirken DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ni ittifaka katkısı da konuşulmaya başlandı. Tvnet canlı yayınına katılan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, soruları yanıtladı.

DEVA PARTİSİ SEÇİME KENDİ LOGOSUYLA GİRSEYDİ KAÇ PUAN ALIRDI?"

"Kendi logonuzla girseydiniz kaç puan alırdınız?" sorusuna cevap veren Ekmen "Anketlerin ortalaması 3-3.5 bandındaydı. Bu 87 seçim bölgesinde dağınıktı. D'hondt sistemli seçim sistemi kümelenmiş oyları destekler. 2 seçimdir İYİ Parti'yle Yeşil Sol Parti, geçen seçim birbirine yakın oy aldılar. İYİ Parti 43, YSP 63 milletvekili çıkarttı. Bu seçimde YSP 8.5'a düştü ama İYİ Parti yine 43, 9. küsürle YSP 60 küsür vekil çıkarttı. Niye oylar daha kümeli olduğu için. DEVA için de muhtemelen 5 ile 7 civarında bir milletvekilliğiyle karşılaşabilirdik." dedi.

"İYİ PARTİ'NİN BELLİ İLLERDE LİSTESİNİ AYRI ÇIKARTMADAKİ ISRARININ MİLLET İTTİFAKI'NA 15-20 MİLLETVEKİLİNE MAL OLDUĞU TESPİT EDİLİYOR"

Ayrıca Ekmen, İYİ Parti için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekmen "Örneğin TİP'in tek başına seçime girmesinin Emek ve Özgürlük İttifakı'na 12 milletvekiline mal olduğu söyleniyor, tespit ediliyor. İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık." şeklinde konuştu.

"23'Ü 27 YAPTIĞINIZDA ARTI 60 VEKİL YAPABİLİYOR"

Ekmen konuşmasında "Saadet partisi 3 ayrı anket yaptırdı, 3'er bin kişiden 9 bin. Biz de 3 ayrı anket aynı dönemde 3'er binden 9 bin. Her 6 anket şunu gösterdi. Bu tercih DEVA Partisi logosuyla olursa 6.5 puan minimum kesin oy veririm var, genişleme alanı 13-15. Saadet Partisi'nde olursa 4.5 kesin oy veririm diyen var, genişleme alanı 10-12. 4.5 ile 6.5 arasında 2 puan neredeyse yüzde 50 fark eder, 4.5'u baz aldığımızda. Biz kendi seçmenimizi de oraya taşıyamadığımızı o anketler ve çalışmalar gösteriyordu. Dolayısıyla burada biz böyle bir iş birliğinin Saadet Partisi logosu altında yapılmasının beklenen faydayı üretmeyeceğini düşündük. CHP'yi niye kabul ettik? Bir 23 baz puan var. Yani siz 4.5'u 6.5 bile yaptığınızda örneğin 20-25 vekillik ediyorken 23'ü 25 yaptığınızda artı 40 vekil yapabiliyor. 23'ü 27 yaptığınızda artı 60 vekil yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

"KATİYETLE SÖYLEYEBİLİRİZ"

Ekmen "Bu desteğin CHP'ye 4 puan minimum getirdiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna da "Katiyetle söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

"AKŞENER'İN 1 OY KEMAL'E, BİR OY MERAL'E İSTİYORUM SÖZÜ..."

Bunun üzerine Ekmen "Yani CHP'nin oy oranı yüzde 21'di, sizin desteğinizle 25 mi oldu?" sorusunu "Yok yok. Şöyle söyleyeyim. 2018'de CHP 22.65 iken bugün 25.35 olmuş. Yüzde 3.3 artış var. Aynı dönemde TİP 1.76, Zafer Partisi 2.23, Memleket Partisi 0.92 oy almış. Bu da artı 5 puan ediyor. Yani CHP havuzundan eksilen seçmen. AK Parti 7 puan kaybetmiş, MHP 1 puan. 7 artı 1 8 puan eder. 2.8 Yeniden Refah almış, orada 5.2 puan kalıyor. 2 ittifaklı bir yapıda bu 5.2 buharlaşmış olamaz. Bu 5.2 Millet İttifakı'na geldi. İYİ Parti'nin Sayın Akşener'in büyük mitinglerde 1 oy Kemal'e, her aileden 1 oy da Meral'e istiyorum sözünün de CHP'den bir seçmen eksilttiğini kabul edersek İYİ Parti'ye CHP'nin ne eksilttiğini bilmeden sadece AK Parti'yle MHP'den eksilen 5.5 puanın buraya geldiğini katiyetle savunabiliriz. Yeniden Refah'ı eksilttim." şeklinde cevapladı.

"MİNİMUM 5 PUAN ÇOK NET BİR ARTIŞ VAR"

Ekmen kendisine yöneltilen "Yani CHP'yi sizi çıkarttığımız zaman elimizde yüzde 20 mi kalıyor?" şeklindeki soruya da "Bu ortalama 5 puan Cumhur İttifakı'ndan minimum eksilen, Millet İttifakı'na eklenen 1 oy var. Memleket Partisi kimden seçmen eksiltmiştir? Zafer Partisi kimden oy eksiltti? Ve TİP kimden oy eksiltti? Şimdi bunlar CHP'den eksilirken CHP artı 3.3 ise bunların da aldığı toplam oy 5 ise, eksilttiği 5 ise CHP artı 3.3 yapmışsa bu arada AK Parti artı MHP de 8 puan eksiltmişse Yeniden Refah'a giden 2.8 var bunun kaçı Saadet'ten gitmiş bilmiyoruz. Ee bu durumda CHP'de minimum 5 puan çok net bir artış matematik olarak var." cevabını verdi.

Diğer yandan "CHP'den grup kurmak için artı 5 milletvekili istediğiniz doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Ekmen, "Yüzde yüz yalan. Yazanın da Allah selamet versin, parti sözcümüz 1 saat içerisinde yalanladı. Ben sosyal medyadan yalanladım." dedi.



