İYİ Parti'nin kurucularındandı; "İnternetçi abi" olarak da tanınan Taylan Yıldız istifa etti! Nedenini açıklayıp "Benim başka bir meselem var" dedi

'Mesele kişisel değil, ' dedi, istifasının nedenini açıkladı; "internetçi abi" Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti. Partinin kurucularından olan Yıldız, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ!"

Yıldız, istifasının nedeniyle ilgili "Sebebi kişisel değil, sistemsel" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"

Yıldız, paylaşımına gençlere hitap ettiği bir konuşma yaptığı videoyu da ekledi.

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.



Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.????



Sebebi kişisel değil, sistemsel...



Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.



Benim… pic.twitter.com/lmouwUDCzb — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 19, 2023

"İNTERNETÇİ ABİ" OLARAK TANINIYORDU

2020 yılında başlattığı kampanya sonrası Taylan Yıldız, sosyal medyada ve özellikle gençler arasında "internetçi abi" olarak tanınmaya başlamıştı.