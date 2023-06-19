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  4. İYİ Parti'nin kurucularındandı; "İnternetçi abi" olarak da tanınan Taylan Yıldız istifa etti! Nedenini açıklayıp "Benim başka bir meselem var" dedi

İYİ Parti'nin kurucularındandı; "İnternetçi abi" olarak da tanınan Taylan Yıldız istifa etti! Nedenini açıklayıp "Benim başka bir meselem var" dedi

19.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin yansımaları sürerken özellikle muhalefet partilerinden peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'nin kurucularından olan ve sosyal medyada "internetçi abi" olarak da tanınan Taylan Yıldız istifa etti. Yıldız'ın istifasını duyurduğu açıklamasındaki mesajlar dikkat çekti.

İYİ Parti'nin kurucularındandı; "İnternetçi abi" olarak da tanınan Taylan Yıldız istifa etti! Nedenini açıklayıp "Benim başka bir meselem var" dedi

'Mesele kişisel değil, ' dedi, istifasının nedenini açıkladı; "internetçi abi" Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti. Partinin kurucularından olan Yıldız, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ!"

Yıldız, istifasının nedeniyle ilgili "Sebebi kişisel değil, sistemsel" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"

Yıldız, paylaşımına gençlere hitap ettiği bir konuşma yaptığı videoyu da ekledi.

"İNTERNETÇİ ABİ" OLARAK TANINIYORDU

2020 yılında başlattığı kampanya sonrası Taylan Yıldız, sosyal medyada ve özellikle gençler arasında "internetçi abi" olarak tanınmaya başlamıştı.

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