İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'nin bazı büyükşehirlerdeki adayları belli oldu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

NTV'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, İstanbul'da Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Adana'da Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

Haberin hızla yayılmasının ardından gözler bu isimlere çevrilirken, ilk açıklama Muğla için adı geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi'den geldi.

'TAMAMIYLA PROVOKASYON'

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Saatçi, "Şahsımın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili ulusal medyada yer alan son dakika haberleri, şuan için gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamıyla provokasyona ve ajitasyona yöneliktir. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

BEHÇET SAATÇİ KİMDİR?

Behçet Saatcı (d. 1957, Fethiye) Türk siyasetçi ve Fethiye Belediye Başkanı. Bilboardlara Kürtçe afiş astırdığı gerekçesiyle MHP'den ihraç edilen Saatcı, ardından Demokrat Parti’ye katılmıştır ve 2014 Türkiye yerel seçimleri’nde oyların %33’ünü alarak Demokrat Parti Fethiye Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Marmara Üniversitesi Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. İstanbul'daki eğitimini, aynı üniversitenin toplu konut kooperatifi kursunu alarak tamamlamıştır. 1987 yılından 1999'a kadar Fethiye'de toplu konut sektöründe faaliyette bulunmuştur. 1999, 2004, 2009 yerel seçimleri’nde MHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir.

2014'te Demokrat Parti’den aday olarak yeniden belediye başkanı seçilen Saatçi, 2018 yılında İYİ Parti'ye geçti.

