HABER

İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin bazı büyükşehirlerdeki adayları belli olduğu iddia edilirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi geçen Behçet Saatçi'den ilk açıklama geldi. Behçet, yaptığı açıklamada adaylık iddialarını yalanlarken, " Tamamıyla provokasyona ve ajitasyon" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'nin bazı büyükşehirlerdeki adayları belli oldu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

NTV'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, İstanbul'da Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Adana'da Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

Haberin hızla yayılmasının ardından gözler bu isimlere çevrilirken, ilk açıklama Muğla için adı geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi'den geldi.

'TAMAMIYLA PROVOKASYON'

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Saatçi, "Şahsımın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili ulusal medyada yer alan son dakika haberleri, şuan için gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamıyla provokasyona ve ajitasyona yöneliktir. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Muğla adayı kim Behçet Saatçi'den ilk açıklama

BEHÇET SAATÇİ KİMDİR?

Behçet Saatcı (d. 1957, Fethiye) Türk siyasetçi ve Fethiye Belediye Başkanı. Bilboardlara Kürtçe afiş astırdığı gerekçesiyle MHP'den ihraç edilen Saatcı, ardından Demokrat Parti’ye katılmıştır ve 2014 Türkiye yerel seçimleri’nde oyların %33’ünü alarak Demokrat Parti Fethiye Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Marmara Üniversitesi Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. İstanbul'daki eğitimini, aynı üniversitenin toplu konut kooperatifi kursunu alarak tamamlamıştır. 1987 yılından 1999'a kadar Fethiye'de toplu konut sektöründe faaliyette bulunmuştur. 1999, 2004, 2009 yerel seçimleri’nde MHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir.

2014'te Demokrat Parti’den aday olarak yeniden belediye başkanı seçilen Saatçi, 2018 yılında İYİ Parti'ye geçti.

Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar! Değişime hayran kalacaksınız Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar! Değişime hayran kalacaksınız
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladıYeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye '3 dönem' eleştirisi: Zaten siyaseten bitmiş demektirMehmet Metiner'den AK Parti'ye '3 dönem' eleştirisi: Zaten siyaseten bitmiş demektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla yerel seçim İYİ parti behçet saatçı behçet saatçi kimdir

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı

Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı

Mehmet Metiner'den AK Parti'ye '3 dönem' eleştirisi: Zaten siyaseten bitmiş demektir

Mehmet Metiner'den AK Parti'ye '3 dönem' eleştirisi: Zaten siyaseten bitmiş demektir

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

AK Parti'de nakit yasağı!

AK Parti'de nakit yasağı!

İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi

İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi

AK Parti'de istifa şoku!

AK Parti'de istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.