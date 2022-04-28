İYİ Parti’nin oy oranı ile ilgili çok çarpıcı anket! Meral Akşener’in yaptığı son konuşma…

Seçim anketleri ile ilgili dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Medyascope'un Spaces yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in “Gezi” çıkışının ve "Ömer'in Yolu" söylemini terk etmesinin sonuçlarını değerlendirdi. Saymaz, öğrendiğini belirttiği bir ankette İYİ Parti'nin oyunun yüzde 19'a çok yaklaşmış olduğunu iddia etti.

İsmail Saymaz, Meral Akşener’in Gezi Parkı davası kararı hakkında yaptığı konuşmayı şu sözlerle yorumladı:

‘İYİ PARTİ’NİN OYU YÜZDE 19’U BULDU’

“Meral Akşener bugün çok etkili bir hitabetle ve çarpıcı bir konuşma akışı ile bir Gezi Parkı’nı bir yerde temellendirdi. Bugün öğrendim yeni yapılan bir seçim araştırmasında yüzde 19 bandına doğru taşıyor. Akşener’in kitlesi ile doğru bir söylem geliştirmesi öyle Ömer’in yolu Bekir’in sokağı gibi söylemler değil, kitlesi ile uygun bir söyleme girmesi onu yükseltiyor. Bildiğim kadarıyla KONDA’nın araştırmalarında da yüzde 19 görünüyordu. Bugün bir başka araştırmada da ciddi bir kamuoyu şirketinde de yüzde 19 sınırına dayandığı 20’yi gördüğü ifade edildi bana. Bu çok önemli. Zaten ben baştan beri Ömer’in yolu ve benzeri muhafazakar tınılı söylemlerin AK Parti’den dağılan kitleyi etkileyemeyeceğine inanıyordum.

‘KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE BU TONDA SAHİPLENEMEDİ’

Çünkü zaten AK Parti’den dağılanlar orayı yeterince dindar bulmadıkları için ayrılmıyorlardı. İşte orada cumaya gitmiyorlar, namazı kaçıyorlar, oruç tutmuyorlar diye ayrılmıyor kimse. Ayrılanlar yine ibadetlerini sürdürüyorlar. AK Parti’den ayrılanların dini yaklaşımları azalmış değil. Ayrılmalarının sebebi ekonomik sebepler, hayat kavgası ve bu nedenle AK Parti’den kopan kitleyi daha muhafazakar bir söylemle siz kuşatamazsınız. Zaten bunu AK Parti’den daha iyi de yapamazsınız. Ben bunu seküler bir milliyetçi tutumla yakalayabileceklerini ifade ediyordum. İYİ Parti seküler milliyetçilikle, laik bir milliyetçilikle bu kitleyi kavrıyor diye düşünüyorum. Gezi Parkı okumasını da bu açıdan doğru buluyorum. Akşener’in son konuşmasının çok etkileyici bir konuşma olduğunu vurgulamalıyım. Kemal Kılıçdaroğlu bile bu tonda sahiplendi ne de bu tonda ifade etti.”



