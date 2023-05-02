İYİ Parti'nin oy oranı kaç? Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu canlı yayında açıkladı...

Seçime sayılı günler kala siyasilerin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ediyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor. Zorlu, İYİ Parti'nin oy oranını açıklarken, seçimin birinci turda biteceği tahmininde bulundu.

Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI KAÇ?

Eve, pazara girdiğimizde pazarcı oradan bağırıyor 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' diye. Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz. Şu anda yüzde 15'in üstünde oy oranının çıktığını söyleyebilirim. Bunun adım adım devam edeceğine inanıyorum. Sahanın sesi anketlerden biraz farklı. Kaygılar, endişeler ortak. Milletimizin geleceğine bakış ortak. Bu ortaklaşmanın insanları yönlendirdiğine inanıyorum. Partiler kişilerden ötedir, üstündür. Partinin bütünsellik içinde başarıya taşınması İYİ Parti için vazgeçilmezdir.

'SON 5 YILDA ANKETLERDE ÖNE ÇIKAN HANGİ İSİM VARSA BUGÜN HEPSİ BÜTÜN'

Bugün sayın Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanımızla mitingler gerçekleştiriyor. Zaman zaman ortak mitingler yapılıyor. Son 5 senedir anketlerde öne çıkan hangi isim varsa bugün artık hepsi bütün. Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyük şehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriyorlar. Bu çok anlamlı. Bu sonuçta milletimizin faydasına olacaktır. Devletimizin yaralarını sarma konusunda bize çok ciddi zaman kazandıracaktır.

'SEÇİM BİRİNCİ TURDA BİTER'

Bu ivmelenme, milletimizdeki bu sinerji devam ettiği takdirde, 14 Mayıs'ta sandıklara sahip çıkmayı başarabilirsek birinci turda biteceğini düşünüyorum. Biz kendimizi anlatıyoruz, farklılıklarımızı ortaya koyuyoruz. İYİ Parti olarak mevcut yönetim sisteminin milletimize dayattığı gerçeklik var. Cumhurbaşkanını seçeceğiz bunun yanı sıra parlamento dağılımını milletimiz belirleyecek. Maalesef koalisyonları ortadan kaldıracağız diyen iktidar şimdi kendisi en büyük koalisyonu yaptı. TBMM'de birinci parti olma hedefimiz var. Bunu başarıp başaramadığımızı göreceğiz. AK Parti kurulduğunda ANAP'ın kuruluşu gibi 4 eğilimin olduğu gibi bir tabloyla. Sonrasında merkez sağın kendisi olduğunu iddia eden AK Parti. 2011 yılına geldiğinde Türkiye'de siyasetin merkezinde çok ciddi yelpaze değişimi oldu. Kararsızların hızla artışını sağlayan bu oldu. 2017'de İYİ Parti doğdu. Biz Türkiye'nin milli merkezi olarak kendimizi tanımlıyoruz. Vazgeçilmezlerimiz demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan onuruna yakışır gelir elde etmesi, gençlerimizin ülkelerinde yaşayarak, üreterek kalabilmelerini başarmak. 15 Mayıs sabahı Türkiye'deki kadınlar çok daha başka bir ülkeye uyanacak.

'14 MAYIS'TA BUZLAR KIRILACAK'

İnsanlarımız bize nasıl bir yetki verecek? O güce uygun olarak hükümetin içinde yerimizi almak istiyoruz. Sayın Bilge Yılmaz'ı bakan olarak görmeyi bir vatandaş olarak da görmek istiyorum. İnsanımızı 'biz kurtarın' noktasına nasıl getirdik? Kıymet teyze 'tek emekli maaşımla geçiniyorum ama hepsini bir yana bırakın benim Atatürk'e borcum var' dedi. Sadece iş, aş kaygısı değil. Cumhuriyetin kazanımları tehdit altında. Milletimiz bugün buzları kırıp yolları açma çaba ve iradesinde. İnanıyorum ki, 14 Mayıs'ta buzlar kırılacak ve yollar açılacak. Üç büyük şehirde İstanbul dahil olmak üzere 6 lider bir arada olacaklar. Bu üç mitingde de çok büyük enerjinin ortaya çıktığını göreceğiz. İnsanların bu ortaklaşmayı çok önemsediğini görüyorum. Olabildiğince Türkiye'mizin bütün çeşitliliğini, insanlarımızı kucaklayacak yönetim modelini arzu ediyoruz. İstiyoruz ki AK Parti'nin yaptığı gibi insanlarımızı ötekileştirmeyeceğiz. Onlara terörist, hain damgası vurmayacağız. 15 Mayıs sabahı hukukun üstünlüğü esas alınacak. Siyasetin tahakkümünden yargıyı kurtarmak mecburiyetindeyiz.

