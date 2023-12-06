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İYİ Parti'nin reddi Tanju Özcan'ın umudunu kırmadı: Bolu için 'taban' senaryosu

06.12.2023 15:47 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti CHP'ye yerel seçimde iş birliği kapısını kapattı. Ancak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan il özelinde farklı bir tablo ortaya koydu. İYİ Parti'ye yönelik sıcak mesajlar veren Özcan 'tabanda birliktelik' için umutlu konuştu.

İYİ Parti'nin reddi Tanju Özcan'ın umudunu kırmadı: Bolu için 'taban' senaryosu

Geçtiğimiz hafta CHP lideri Özgür Özel'in Meral Akşener'i ziyaretinde iletilen iş birliği teklifi İYİ Parti'nin pazartesi günü aldığı kararla reddedildi. CHP'nin 100. yıl affı kapsamında partisine geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tabanda birlikteliğe açık kapı bıraktı.

"SURİYELİLERE YÖNELİK TAVIRLARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinden ihraç edildikten sonra afla geri dönen Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı. Görev süresi boyunca kentteki Suriyelilere yönelik aldığı sert kararlarla bilinen Özcan, tekrar seçilmesi halinde sığınmacılara yönelik tavırlarını sürdüreceğini söyledi.

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"BİR TANE ARAPÇA TABELA YOK BURADA"

Özcan, "Yeni yaklaşımım eskisinden farklı olmayacak. Söz verdik. Seçimi kazandığımızda, 'Bu, çok büyük bir tehlikedir' dedik. Sonuç itibarıyla göreve geldiğimizde, Bolu'da 20 bine yakın sığınmacı vardı, Türkiye'de bu rakam 4, hatta 5 kat artmasına rağmen şu anda Bolu'da, bu sayı 4 binin altına düştü. Bizim uygulamalarımız sayesinde Afgan dalgasından hiç etkilenmedik. Bunu zaten şehir dışından gelen insanlar da somut olarak söylüyor. Bir tane Arapça tabela yok burada. Bir tane verilmiş iş yeri ruhsatı yok. Aynı kararlılıkla devam. Türkiye de böyle kararlı adımları atarsa, bunların başında da geri dönüş anlaşmasında tek taraflı çekilmesidir. Bu sığınmacılar Suriye'ye dönmek istemiyorlarsa, bırakın gitmek istedikleri yere gitsin. Türkiye'ye örnek olması için bazı girişimlerde bulunduk, bununla ilgili çok üzerimize geldiler. Netice itibarıyla dışarıdan gelenlere sorarsanız; o kadar mutlu oluyorlar ki. Bolu'ya bu nedenle ciddi sayıda turist gelmeye başladı, Türkiye içinde turlar gelmeye başladı" dedi.

"BİRÇOK NOKTAYA AYNI NOKTADAN BAKIYORUZ"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "İYİ Partili arkadaşlarımızla, İYİ Parti ile seçimlerde gayet uyumlu bir şekilde çalıştık. İYİ Partili bir arkadaşımız hala başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Siyaseten de birçok mevzuya aynı noktadan bakıyoruz. Resmi olmasa da Bolu özelinde tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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