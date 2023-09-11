İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası İmamoğlu'ndan açıklama: "Katılmıyorum! İttifak şart"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler için aldığı karar muhalefet cephesini hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Akşener, yaptığı açıklamada 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde 81 ilin tamamında aday çıkarmak istediklerini duyurmuştu.

GÖZLER ANKARA VE İSTANBUL'DA

Akşener'in açıklamaları sonrası gözler bir önceki yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılarak kazanılan Ankara ve İstanbul'a çevrilmişti.

İMAMOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İYİ Parti'nin 'seçime ittifaksız gireceğiz' çıkışıyla ilgili yeniden adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu.

İstanbul'u 13 bin oy farkıyla kazanan ve tekrarlanan seçim sonrası 840 bin oy farkı elde eden İmamoğlu, İYİ Parti'nin kararıyla ilgili Sözcü Gazetesinden İsmail Saymaz'a konuştu.

İMAMOĞLU: "TÜRKİYE'NİN SİYASETİ ARTIK BİR İTTİFAK SİYASETİ"

İttifaktan yana olduğunun altını çizen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak.

Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor. Bu anlamda “İttifak olmamalıdır” diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım.

Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum."



