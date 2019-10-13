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"İYİ Parti olarak her yerdeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - "Bu işleri birlikte başaracağız. İYİ Parti olarak her yerdeyiz, hep birlikte olacağız. Bu işi iktidara götürene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

KIRKLARELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Bu işleri birlikte başaracağız. İYİ Parti olarak her yerdeyiz, hep birlikte olacağız. Bu işi iktidara götürene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Aydın, İYİ Parti Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen parti binası açılış ve üye katılım törenine katıldı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Aydın, İYİ Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurmuş bir parti olduğunu söyledi.

Türk siyasetinde İYİ Parti'nin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Aydın, milyonlarca insana her zaman ülkenin dar ve sıkıntılı anında yol gösterecek birilerinin olduğunu ispatladığını belirtti.

Genel Başkanları Merak Akşener'in herkesin korktuğu, adım atamadığı, söz söyleyemediği bir durumda inisiyatif alarak öne çıktığını ifade eden Aydın, dengeleri değiştirecek adımları atabilmenin herkesin yapabileceği bir şey olmadığını kaydetti.

Parti teşkilatı olarak geride kalan sürede yapamadıklarını yapmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"İki defa seçim geçirdik, ne olduğunu anlayamadık. Teşkilatlara doğru dürüst şekil veremeden, onları istediğimiz gibi yapılandıramadan seçime gitmek zorunluluğu doğdu. Bu işleri birlikte başaracağız. İYİ Parti olarak her yerdeyiz, hep birlikte olacağız. Bu işi iktidara götürene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Seçimlerde kurulmuş parti olarak yarıştık, şimdi teşkilatı tam oturmuş bir parti olarak yarışacağız."

Bir gazetecinin Kırklareli Belediye Meclisinde görevli üç parti üyesinin neden istifa ettiğine yönelik sorusu üzerine Aydın, partilerde bu tür küskünlükler olabileceğini belirtti.

İstifaların ve ayrılıkların siyasetin doğasında olduğunu dile getiren Aydın, "Bunları izah edecek durumdayız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kendi içimizde halleder, bu problemi de ortadan kaldırırız. Nice problemler çözdük. Onların da bu işin içinde yeniden rol alacaklarını düşünüyorum." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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