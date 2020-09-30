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İYİ Parti önünde GİK gerginliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bir grup İYİ Partili, 2. Olağan Kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi. Grup bir süre sonra binadan dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan grup, içeride darp edildiklerini iddia etti.

İYİ Parti önünde GİK gerginliği

Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı.

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ İNSANLAR PARTİMİZE ÇÖKTÜ"

Daha sonra grup adına gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti'nin kurucularıyız. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasp ettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz."

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İYİ Parti'nin büyümesinin engellendiğini iddia eden Yıldırım, "Genel Başkanımızın yanındayız ama bu yapılanlara da karşıyız. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. Kuruculara sesleniyorum, lütfen partinize sahip çıkın. Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler." dedi.

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"YETER ARTIK ATIN BUNLARI DIŞARI"

Genel Başkan ile görüştürülmediklerini ifade eden Yıldırım, "Vekiller sizinle görüşecek, denildi. Birkaç kişi içeriye girdik, güzel bir toplantı yapıyorduk, çayımızı içiyorduk. Bir vekil geldi ve 'Yeter artık atın bunları dışarı' diyerek, üzerimize saldırttı." iddialarında bulundu. (AA / DHA)

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