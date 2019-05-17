İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Genel Başkan Meral Akşener öncülüğünde; Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri, Gençlik Kolları ile birlikte Samsun'da olunacağını belirtti. Paçacı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun da aylık toplantısının, Sivas ve Erzurum kongrelerindeki ruh ile Samsun'da yapılacağını ve haftalar öncesinden planlanan program dolayısıyla teşkilatların bütün çalışma ve hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Paçacı, "Türk milletinin vatanı ve geleceği için atılan bu muhteşem adımın 100'üncü yılında, istiklal ve milli egemenlik yolunun taşlarını döşeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

'KATILAMAYACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ'

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, yazılı açıklamasında; Samsun'da devlet programı düzenlendiği bilgisinin 3 gün kala taraflarına iletildiğine ve Genel Başkan Akşener'in bu törenlere davet edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: