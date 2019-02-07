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İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Adana’da İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri parti içerisindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucuları, İlçe Başkanı Ahmet Köse’nin ‘küçük olsun benim olsun’ ve ‘ben dedim oldu’ diretmesinin despotluk boyutuna ulaştığını ve kendini vatandaştan üstün görme mantığının çekilmez boyutlara ulaştığını gerekçe göstererek istifa etti.

Adana’da İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri parti içerisindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.
İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucuları, İlçe Başkanı Ahmet Köse’nin ‘küçük olsun benim olsun’ ve ‘ben dedim oldu’ diretmesinin despotluk boyutuna ulaştığını ve kendini vatandaştan üstün görme mantığının çekilmez boyutlara ulaştığını gerekçe göstererek istifa etti. İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri adına açıklama yapan İbrahim Pehlivan, konuyla ilgili şu şunları söyledi:
“Uzun zamandır İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Köse ve milletvekili Methanet Çulhaoğlu’nun ayak oyunlarını ve parti içerisindeki kutuplaşmalarını genel merkeze bildirmiş yaptıkları usulsüzlüğü belgeleri ile Meral Akşener hanımefendinin önüne koymuştuk. Ancak aradan geçen zaman bizlere Ankara’nın Adana’dan pek de bir farkının olmadığını gösterdi. Bizler Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olarak bu yola çıkarken hedefimiz ülkemizin bekası ve düşünce özgürlüğüydü ancak geçen zaman bizlere gösterdi ki bizim bu idealist duruşumuz sadece bizlere münhasır bir davranışmış. Bizler beka derken İlçe Başkanı Ahmet Köse koltuk sevdasına düşmüş, kendisini tek başına karar merci olarak görmüştür. Ne belediye başkanlığı aday adayları ile olan görüşmelerde, ne de belediye meclis üyelerinin başvurularını değerlendirmede divan üyeleri olarak bizlerin haberi olmamıştır. İkili görüşmelerde hangi pazarlıklar dönmüştür bu bilinmemektedir. Kurucularını hiçe sayarak küçük olsun benim olsun mantığını ile kendi yerlerinin garanti altına almaya çalışanları kendi hallerine bırakarak neler yapabileceklerini görmek için kurucusu olduğumuz partimizden istifa ediyoruz. İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Köse ve Milletvekili Metanet Çulhaoğlu bizlere rağmen Sarıçam’da seçim alabileceklerini düşünüyorlarsa hodri meydan.”

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