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  4. İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 07:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'Gençlik için acil eylem planı' hazırladı.

İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

İYİ Parti, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin yaşamına son vermesinin ardından gençler için bir acil eylem planı hazırladı. 9 madde ile hükümete tavsiyede bulunan İYİ Parti, Kanal İstanbul için harcanacak paranın gençler için kullanılması istendi.

Independent Türkçe'den yer alan habere göre, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan planın maddeleri şöyle:

"ULUSAL STRATEJİK GENÇLİK BELGESİ HAZIRLANMALI"

Öncelikle ülkemiz gençliğinin eğiminden istihdamına, sosyal gelişiminden ruhsal gelişimine, sportif yaklaşımından sağlıklı bir birey olarak toplumsal yaklaşımına kadar her alanda ilgili tüm kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının yer aldığı “Ulusal Gençlik Strateji Belgesi”, söz konusu alanların uzmanlarından oluşan katılımcılarla birlikte -acil kodu- ile hazırlanmalıdır.

"KANAL İSTANBUL'A HARCAYACAĞINIZI, DEVLET YURTLARINI ARTIRARAK GENÇLERİMİZE HARCAYIN"

Sosyal devlet anlayışı ile üniversite eğitimi alan gençlerimizin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimleri sırasında güvenli, rahat ve uygun ortamlarda kalabilmelerine imkân sağlamak amacıyla “Devlet Yurtları” yeterli sayıya ulaştırılmalıdır.

"GENÇLİK FONU OLUŞTURULMALI"

Valilikler- Kaymakamlıklar- Belediyeler – Üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yapılmalı, özellikle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin tespiti ve gerekli maddi desteklerin sağlanması için kamu destekli bir fon oluşturulmalıdır. Eğitim ve iş piyasasında bütün genç insanlar için daha fazla olanak ve eşit fırsatlar yaratılmalı, eğitimi devam eden üniversite öğrencilerinin, üniversite ve kamu kurumlarında, tam zamanlı çalışma hakları çerçevesinde evde çalışma, uzaktan çalışma, esnek çalışma iş olanakları genişletilmelidir.

"GENÇLERİ İŞE ALANLARA AVANTAJLAR SAĞLANMALI"

Gençlere yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursları açılmalı ve mesleki sertifikalarını alan gençlerin istihdam edilmeleri yönünde kayda değer hibe ve teşvikler verilmelidir. Genç işsizliğin önlenmesi amacıyla gençleri istihdam eden girişimlere gözle görülür, girişimciyi de rahatlatacak destek verilmelidir. Gençlerimizin sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal girişimcilik faaliyetleri desteklenmeli, kişisel potansiyellerini açığa çıkarma ve geliştirme imkânı sağlanmalıdır. Gençlerimizin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile uluslararası iş gücü piyasasında etkin olarak yerini alması, uluslararası alanda rekabet gücü kazanabilmeleri için özel destek programları oluşturulmalı, ilgi alanlarına göre uluslararası platformlarda yer alabilmeleri için her türlü destek sağlanmalıdır.

"GENÇLERİN PROJELERİNİ CİDDİYE ALIN"

Gençlerimizin sivil toplum kuruluşlarında, gönüllü platformlarda, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde yer almaları sağlanmalı, ilgi alanlarına göre hazırladıkları proje ve etkinlikleri desteklenmelidir. Aynı zamanda dezavantajlı gençler ile toplum arasındaki ilişki, gençlerin sosyalleşmelerini sağlayabilecek, uygulanabilir politikalar oluşturularak pozitif hale getirilmelidir.

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