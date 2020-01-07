İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

İYİ Parti, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin yaşamına son vermesinin ardından gençler için bir acil eylem planı hazırladı. 9 madde ile hükümete tavsiyede bulunan İYİ Parti, Kanal İstanbul için harcanacak paranın gençler için kullanılması istendi.

Independent Türkçe'den yer alan habere göre, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan planın maddeleri şöyle:

"ULUSAL STRATEJİK GENÇLİK BELGESİ HAZIRLANMALI"



Öncelikle ülkemiz gençliğinin eğiminden istihdamına, sosyal gelişiminden ruhsal gelişimine, sportif yaklaşımından sağlıklı bir birey olarak toplumsal yaklaşımına kadar her alanda ilgili tüm kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının yer aldığı “Ulusal Gençlik Strateji Belgesi”, söz konusu alanların uzmanlarından oluşan katılımcılarla birlikte -acil kodu- ile hazırlanmalıdır.

"KANAL İSTANBUL'A HARCAYACAĞINIZI, DEVLET YURTLARINI ARTIRARAK GENÇLERİMİZE HARCAYIN"



Sosyal devlet anlayışı ile üniversite eğitimi alan gençlerimizin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimleri sırasında güvenli, rahat ve uygun ortamlarda kalabilmelerine imkân sağlamak amacıyla “Devlet Yurtları” yeterli sayıya ulaştırılmalıdır.