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İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa ederek AK Parti’ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Partisinden istifa eden İYİ Parti Şırnak merkez, ilçe ve belde yönetimleri toplu olarak AK Parti’ye geçti.

İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa ederek AK Parti’ye geçti

Partisinden istifa eden İYİ Parti Şırnak merkez, ilçe ve belde yönetimleri toplu olarak AK Parti’ye geçti. AK Parti’ye geçen İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Hasan Tatar’a parti rozetini AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan taktı.
İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Hasan Tatar, ilçe ve belde yönetimleri ile birlikte 860 kişilik ekibiyle istifa ederek, AK Parti’ye geçti. AK Parti Şırnak İl Başkanlığı binasından düzenlenen programla partiye katılan Tatar, bugünden itibaren AK Parti’li olduğunu, 31 mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka için çalışacağını ifade etti. Tatar, "İYİ Parti İl Başkanı olarak ilçe ve belde yönetimlerim ile birlikte istifa ederek, AK Parti’ye geldim. Memleket sevdalısı olarak ve Cumhurbaşkanımızın cesaretinden dolayı geldi. Dünya genelinde böyle bir genel başkan yoktur. Bundan sonra her zaman Başkanımızın yanındayız” dedi.
Burada bir konuşma yapan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Hasan Tatar’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığını söyledi. Erkan, "Biz bugün bir birlikteliği pekiştirmek için buradayız. Hasan Tatar daha önce partimizde görev almış ve daha sonra partimizden ayrılmıştı. Bu gün tekrar yuvasına geri dönmüştür. Mevcut enerjisi teşkilatlarıyla beraber bütün ilçe ve belde teşkilatlarıyla beraber bizimle harcamaya niyetlenmiştir. Şırnak bir dönüm noktasındadır. Şırnak bir devri kapatıp, yeni bir devri başlatma noktasındadır. Şırnak evlatların geleceği için bir karar sergileme durumundadır. Geride bıraktığı bütün acılara inat yeni bir Şırnak var etmek için kenetlenmiş bir durumdadır. Gördüğümüz tablo bizim gücümüze güç, gururumuza gurur, umudumuza da umut katmaktadır. Geçmiş dönemlerde özellikle HDP’ye oy vermiş kardeşlerime açık gönüllülükle söylüyorum. Bizim partimiz hoşgörü partisidir. Biz hiçbir şekilde kimseyi ötekileştirmeye hakkımız yoktur. Uzun yıllar CHP il başkanlığı yapmış Mehmet Uğur da partimize katıldı. Aradan geçen zamanla İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar da memleketin geleceği ve istikbali için bu yönde karar aldı" diye konuştu.

İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa ederek AK Parti’ye geçti

İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa ederek AK Parti’ye geçti

İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa ederek AK Parti’ye geçti

İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa ederek AK Parti’ye geçti

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