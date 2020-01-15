HABER
  4. İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Arabuluculuk rolünden memnunuz"

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Arabuluculuk rolünden memnunuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

"(Libya) Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz" - "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu mevzunun bütün detayıyla ortaya çıkma iradesini gösterdikleri andan itibaren parti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya konusundaki gelişmelere ilişkin, "Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Libya, Kanal İstanbul ve bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi konularını değerlendirdi.

Türkiye'nin Moskova'da yapılan görüşmeler kapsamında Libya'da arabuluculuk görevini üstlendiğini söyleyen Ağıralioğlu, bu adımın önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, partisinin Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz. Nihayetinde Rusların Amerikalılar ile anlaşma ihtimali bölgedeki bütün siyasal denklemi her şartta değiştiriyor. Kimin arkasında kimin olduğu belli olmaz. Bu süreçte hem devletimizin hakkını, hukukunu muhafaza etmek hem de bölgedeki haklarımızın, bölgedeki istikrarla Libya'nın da huzurunu sağlayacak şekilde bir inisiyatife dönüşmesini temin etmek zorundayız."

Bu süreci dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Berlin Konferansı'ndan sonra da belki Ankara ve Moskova arasında daha sıklaşacak görüşmelerde diplomasinin daha etkin kullanılacak olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder"

Ağıralioğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tartışmaların sürdüğünü bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montrö tartışılıyordu, şimdi gündemden çıktı. Sayın Bakan 'Rant üretiyoruz' diye açıklama yaptı. Rant üretmek kötü bir şey değildir. Hükümetler rant da üretebilirler. Rantı üretmek hükümetleri kötü etmez, rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder. Biz hükümetin bu anlamda siyasi sicilinin bozuk olduğunu düşünüyoruz. Bizi endişeye sevk eden, oluşan rantın etrafta toparlanmış 3-5 yandaşa dağıtılmış olmasıdır."

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki açıklamalarını kıymetli bulduğunu ve hükümetin de bu sürece katılması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, partisinin geçen yıl Mecliste konuya ilişkin düşüncelerini belirttiğini anımsatarak, "AK Parti dahil bu mevzunun bütün detayıyla ortaya çıkma iradesini gösterdikleri andan itibaren biz parti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Belediyecilik sisteminin tartışılması gerekiyor"

Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesini de değerlendiren Ağıralioğlu, Türkiye'de belediyecilik sisteminin toptan tartışılması gerektiğini savundu.

Hükümet partisine ait belediyelerin maddi kaynaklara daha kolay ulaşabildiğini söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet partisinden olmasa bile belediye başkanlarının seçildikten sonraki finansman ihtiyaçlarının görülmesi lazımdır. Bu olmayınca o maddi konforsuzluk ve finansman ihtiyaçları muhalafet partilerinin ayartılma sürecinin, muhalefet partilerinin belediyelerinin tuzaklanma sürecinin enstrümanı haline geliyor. Belediye başkanlığı geçişlerinden daha çok belediyelerin hizmetlerini yapabilmesi için bir finans modeli üzerine çalışması lazım."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık mektup verdiİmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık mektup verdi
Bakan Akar: “Bu tacizler devam ederse B, C planı var”Bakan Akar: “Bu tacizler devam ederse B, C planı var”
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İYİ Parti Sözcüsü Yavuzağıralioğlu Libya

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
CHP'li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den burs müjdesi

"Şimdiden hayırlı olsun" deyip burs müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediye başkanları hakkında açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Son dakika! Çavuşoğlu: Hafter barış istemiyor

Çavuşoğlu: Hafter barış istemiyor

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Prof. Özden Zeynep Oktav, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.