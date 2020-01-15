İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Arabuluculuk rolünden memnunuz"

"Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz. Nihayetinde Rusların Amerikalılar ile anlaşma ihtimali bölgedeki bütün siyasal denklemi her şartta değiştiriyor. Kimin arkasında kimin olduğu belli olmaz. Bu süreçte hem devletimizin hakkını, hukukunu muhafaza etmek hem de bölgedeki haklarımızın, bölgedeki istikrarla Libya'nın da huzurunu sağlayacak şekilde bir inisiyatife dönüşmesini temin etmek zorundayız."

Türkiye'nin Moskova'da yapılan görüşmeler kapsamında Libya'da arabuluculuk görevini üstlendiğini söyleyen Ağıralioğlu, bu adımın önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu süreci dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Berlin Konferansı'ndan sonra da belki Ankara ve Moskova arasında daha sıklaşacak görüşmelerde diplomasinin daha etkin kullanılacak olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder"

Ağıralioğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tartışmaların sürdüğünü bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montrö tartışılıyordu, şimdi gündemden çıktı. Sayın Bakan 'Rant üretiyoruz' diye açıklama yaptı. Rant üretmek kötü bir şey değildir. Hükümetler rant da üretebilirler. Rantı üretmek hükümetleri kötü etmez, rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder. Biz hükümetin bu anlamda siyasi sicilinin bozuk olduğunu düşünüyoruz. Bizi endişeye sevk eden, oluşan rantın etrafta toparlanmış 3-5 yandaşa dağıtılmış olmasıdır."

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki açıklamalarını kıymetli bulduğunu ve hükümetin de bu sürece katılması gerektiğini söyledi.