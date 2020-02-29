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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.02.2020 19:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında "Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir, yaşatma iradesiyle görünebilmektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "34 şehidimiz var, 83 milyon yaralıyız. Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir, yaşatma iradesiyle görünebilmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin Suriye politikası eleştirilerine yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine Ağıralioğlu, bugün siyaset konuşmama kararı aldıklarını belirtti.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Türk devleti bu topraklardaki varlığını hasbelkader bir iradeye bağlamamıştır. Devletimizin varlığına kasteden herkes, arkasında kim olursa olsun, tarafı kim olursa olsun karşısında Türk milletini, Türk devletini, Türk ordusunu bulacaktır. Bölgemizde Türk milletinin, Türk devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır. Ne bir oldubittiye getirilecek PKK devletine ne Türk devletinin bağrına saplanacak bir hançere asla müsaade edemeyiz."

(AA)

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İYİ parti Yavuz Ağıralioğlu idlib şehitleri

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