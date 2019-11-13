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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

"Bütün dünya bilsin, biz sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız. Bizi gözden çıkarıp aşağıda bir çapulcular topluluğuna devlet kurma hevesinde olanlara cevabımız budur"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bütün dünya bilsin, biz sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız. Bizi gözden çıkarıp aşağıda bir çapulcular topluluğuna devlet kurma hevesinde olanlara cevabımız budur." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı ekonomik göstergeleri eleştirerek, mahkemelerine ve ekonomisine güvenilmeyen, hukukuna itimat edilemeyen bir ülkenin ayağa kalkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine değinen Ağıralioğlu, "İkincisi mevzu edilen birinci mektubun cevabını verir diye ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına dolayısıyla Türk milletine ve devletine yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla inşallah Sayın Cumhurbaşkanı mektubu kameraların önünde kendilerine iade eder, münasip bir lisanla." diye konuştu.

Ağıralioğlu, parti olarak Suriye konusundaki hassasiyetlerini daha önce dile getirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Aynı dikkatle süreci izlemeye devam ediyoruz. Sınırımızın ötesinde bize verilmiş sözler tutulmazsa biz memleketimizi, devletimizi hangi bedellerle kendimize vatan ettiğimizi bilmiş bir millet olarak, yine aynı kararlılıkla bekleyeceğiz. O anlamda sadece bir parti politikasından bağımsız olarak söylüyoruz, bu bir devlet iradesidir, sınırımızın altında bir PKK devletine asla müsaade etmeyeceğiz. İrademiz, milletimiz ve devletimizin beraberliği bu mevzuda içerideki politik ayrışmaya rağmen bir bütün olarak görülmelidir."

- "Hiç kimse 'siz Suriye'ye petrol için girdiniz' diyemez"

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin sorusu üzerine, "Biz Cumhurbaşkanının söylediklerinden çok yapacaklarına ilgiliyiz. Ne yapacak ona bakacağız. Devletimizin yaptıklarına ilgiliyiz. Dolayısıyla söylüyorlar söz havada kalıyor, yazıyorlar, altına imza atıyorlar uygulamıyorlar. O yüzden sözün de, yazının da kıymeti olmadığı, canımızla imtihan edildiğimiz bir yere geldi sıkıştı mevzu. Bizim irademiz şudur, bütün dünya bilsin, biz sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız. Bizi gözden çıkarıp aşağıda bir çapulcular topluluğuna devlet kurma hevesinde olanlara cevabımız budur." karşılığını verdi.

Ağıralioğlu, Amerika'nın bölgedeki hesaplarını, bir enerji koridoru kurma üzerine belirlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"4 milyon misafiri mecburen, ferasetsizliğimiz yüzünden ağırladık. Ağır bedel ödedik. Ciddi bir maddi bedel ödedik. Ama bunca ödediğimiz bedelin içerisinde hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetine 'siz Suriye'ye petrol için girdiniz' diyemez. İnsanların kanında, canında bizim parmak izimiz yoktur.

Biz, anlaşıldı ki kılıç hakkı olarak aldığımız bu vatanı, yine kılıçlarımızın hakkıyla bekleyeceğiz. Kimsenin sözüne itibar edilmez bir yerdeyiz. Söze itibar edilmez yerde, Türk'ün iradesi başlar. Türk'ün iradesi başladı mı bizim bu toprakları nasıl beklediğimizi tüm cihan bilir. Hatırlayanlar hatırlar, hatırlamayanlara bir daha hatırlatırız. Türkiye bu coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılıyor. Herkesin hesabının finalindeyiz. Biz de hesabımızı irademizle bekleyeceğiz. Dolayısıyla ABD ne der? Demesinin ne önemi var."

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