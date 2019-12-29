İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: "Asker gönderme işine negatif bakıyoruz"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin, "Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz'deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Ağıralioğlu, partisinin il ve Altınordu ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, Türkiye'nin otomobilinin çok gecikmiş bir hamle olduğunu belirterek, bu adımların daha evvelden atılması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, milli otomotivi üretme iradesinin kıymetli bir irade olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı makamı dahil devletin bütün üst düzey bürokrasisinin 146 bin makam aracı var. Bu kadar makam aracı olan bir ülkenin çok ciddi bir iradeyle kendi otomobilini üretmesi lazım. Bu kıymetli bir iştir. Bizim milli otomobilimize, bizim ürettiğimiz Türk markası ürüne dünyanın diğer devletlerinin binmesi ve tercih etmesi lazımdır. İnşallah bunun başlangıcı olur. İradeyi kıymetli görüyoruz ama bu iradeyle birlikte fabrikayı ve üretimi de görmek istiyoruz."