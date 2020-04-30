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İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ekonomi Bilim Kurulu önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Toparlanma süreçlerine nezaret edecek Ekonomi Bilim Kurulu kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ekonomi Bilim Kurulu önerisi

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde parti olarak sesi duyulamayan ya da görmezden gelinenlerin taleplerini yetkililere ulaştırma misyonu ile hareket ettiklerini belirten Ağıralioğlu, koronavirüsle mücadele sürecinde kavga eden taraf olmayacaklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, "O yüzden biz kavga eden taraf olmayacağız bu süreç içerisinde, ahengi bozan, siyasi münakaşa eden taraf olmamaya özen göstereceğiz, hatırlatmaya ve çözüm önerilerimizi dillendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"54 ÜLKEYE MASKE GÖNDEREN BİR ÜLKE, KENDİ VATANDAŞINA MASKE DAĞITAMIYOR"

Maske dağıtımı konusundaki sorunlara değinerek eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, "Amerika Birleşik Devletleri dahil 54 ülkeye maske, cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri gönderen bir ülkenin kendi vatandaşına maske dağıtamıyor olmasının bir izahı yoktur." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, bankalarla ilgili hükümetin açıkladığı programı yakından takip ettiklerini, iyi yönlerini destekleyerek eksik kalan yönlerine itiraz ederek değiştirilmesini teklif ettiklerini söyledi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Küçük esnaf birtakım borçları dolayısıyla borçsuzluk taleplerine cevap veremedikleri için bankaların kendi kredi taleplerine dönmediğinden bahisle şikayette bulunuyorlar. Doğrudur, kendi borcu olmasa zaten krediye ihtiyaç duymaz insanlara borcu yoktur kağıdı getir demek ne demektir. Bu anlamda bir esnemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Esnafın zaten yeteri kadar yükü var, bu yükü dolayısıyla kredi kullanmak zorunda olan esnafa senin borcun varsa sana kredi veremiyorum demek aslında ben size kredi dağıtıyorum diye propaganda yapıp kimseye kredi dağıtmamak demektir. Onun önüne geçebilecek bir esnemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. KDV ve ÖTV ötelemelerinin yapılması lazım, bunlarla ilgili yapılan düzenlemelerde KDV indirimi yapılması gerekir. KDV'lerin ötelenmesi gerekir, yapılandırma gerekir 1 yıllık."

"OKULLARIN 1 HAZİRAN'DA AÇILMASINI MAKUL GÖRMÜYORUZ"

Koronavirüs sonrası için ekonomi alanında yaşanabilecek sorunların çözümünde de ortak bilimsel aklın kullanılması gerektiğini anlatan Ağıralioğlu, "Toparlanma süreçlerine nezaret edecek Ekonomi Bilim Kurulu kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, bu süreç içerisinde belediyelerin gelirlerinin düştüğünü, bu nedenle kamu bankalarına olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Turizmin lokomotif bir sektör olduğunu ve pandemi dolayısıyla en ağır hasar alacak sektörlerin başında geleceğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Turizm ile ilgili ciddi bir plan yapılması lazım, yani dış turizmden pandemi dolayısıyla istifade edilemeyecekse sosyal mesafe ve karantina şartları da göz önüne alınarak iç turizm planlanabilmelidir." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "sınıf geçme" açıklamasını doğru bulduklarını, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim gibi verimli olamayacağını belirtti.

Okulların haziran ayında açılmasına yönelik Ağıralioğlu, "1 ile 19 arasında okulların açılmasına parti olarak makul bakmadığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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