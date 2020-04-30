İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ekonomi Bilim Kurulu önerisi

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde parti olarak sesi duyulamayan ya da görmezden gelinenlerin taleplerini yetkililere ulaştırma misyonu ile hareket ettiklerini belirten Ağıralioğlu, koronavirüsle mücadele sürecinde kavga eden taraf olmayacaklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, "O yüzden biz kavga eden taraf olmayacağız bu süreç içerisinde, ahengi bozan, siyasi münakaşa eden taraf olmamaya özen göstereceğiz, hatırlatmaya ve çözüm önerilerimizi dillendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"54 ÜLKEYE MASKE GÖNDEREN BİR ÜLKE, KENDİ VATANDAŞINA MASKE DAĞITAMIYOR"

Maske dağıtımı konusundaki sorunlara değinerek eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, "Amerika Birleşik Devletleri dahil 54 ülkeye maske, cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri gönderen bir ülkenin kendi vatandaşına maske dağıtamıyor olmasının bir izahı yoktur." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, bankalarla ilgili hükümetin açıkladığı programı yakından takip ettiklerini, iyi yönlerini destekleyerek eksik kalan yönlerine itiraz ederek değiştirilmesini teklif ettiklerini söyledi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti: