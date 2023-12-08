İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'Şeyh Sait Bulvarı' sorusu: Ne gibi bir fayda düşünüldü?

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı, İYİ Parti Sözcüsü ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Ankara Millet vekili Kürşat Zorlu, sosyal medyada büyük tepki çeken "Şeyh Sait Bulvarı" olayıyla ilgili konunun kamuoyunda derin üzüntü yarattığını ve yasal mevzuata aykırı olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

"NE GİBİ BİR FAYDA SAĞLANACAĞI DÜŞÜNÜLDÜ?"

Zorlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak bulvara ‘Şeyh Sait Bulvarı’ adı verildiği kamuoyuna yansımıştır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu derin düşmanlık ve Cumhuriyet rejimine karşı başlattığı isyanla toplum hafızasında yer etmiş Şeyh Sait’in adının bir bulvara verilmesi kamuoyunda derin üzüntü yaratmakla birlikte tepkilere neden olmuştur. Bu işlemin gayesi kabul edilebilir olmadığı gibi söz konusu işlem yasal mevzuata aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zorlu İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya da üç tane soru yöneltti:

"Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya’ya cevaplandırması için aşağıdaki soruları sordum.

1-Yukarıda adına geçen projeye Şeyh Sait Bulvarı adı ne zaman verilmiştir?

2- Tarihi kayıt ve gerçekler ortadayken bu kararla ne gibi bir fayda sağlanacağı düşünülmektedir?

3-Vatandaşlarımızın istek ve beklentisi doğrultusunda söz konusu bulvarın adının değiştirilmesi için bir hukuki/ idari girişimde bulunulacak mıdır?"

????Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak bulvara ‘Şeyh Sait Bulvarı’ adı verildiği kamuoyuna yansımıştır.



❗️Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu derin düşmanlık ve Cumhuriyet rejimine karşı başlattığı isyanla toplum… pic.twitter.com/TlivsleQe0 — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) December 8, 2023

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki yolun ismi tartışma yaratmıştı.

Kayyum ile yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çevre yoluna, ‘Şeyh Sait Bulvarı' isminin verildiğini duyurdu.

Kararın açıklanmasından sonra peş peşe tepkiler geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etmişti:

"Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali, Diyarbakır’da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir? Madem Şeyh Sait bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP’de yapardı Şeyh Sait bulvarını. Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz."

Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şunları aktarmıştı:

"Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya bu rezil durumu seyretmeyiniz."







