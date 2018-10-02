İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti-MHP ilişkisinin bir ittifak ilişkisi olmanın ötesine geçtiğini öne süren Akşener, "AKP'yi anlıyoruz, ucu gelip kendilerine dokunacak diye araştırılmasını istemiyorlar ama küçük ortak niye rahatsız oldu, anlamadık. Bu ikili artık birbirine mecburdur. Bu bir, köle-sahip ilişkisidir. Küçük ortak büyük ortağın mütemmim cüzü haline gelmiştir." diye konuştu.

"Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Ne yana çeksen o yana uzayan lastik adamlardan milliyetçi olmaz, olamaz. 'Tekeden süt çıkmaz' diye uzun uzun anlatıyordu ya hani; evet, tekeden süt çıkmaz ama bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Peşinen söylüyorum, bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız, dünyayı size dar ederim bilesiniz. İktidar ve küçük ortağı, memleketin başına bela olmuşları affetmeye kalkıyor, muhalefet de kalkıp, 'yetmez, genişletin' diyor. Daha ne kadar genişletsinler? PKK'yı, FETÖ'yü, terör örgütlerini de mi dahil etsinler? Milletimiz emin olsun ki biz bu oyunu bozmaya geldik."

"Bu millet tarihinde kimseye bu kadar kredi açmadı. Oturun da kıymetini bilin, yalanlara artık bir son verin. Amerika ile mücadele ediyor havası satan bu beyler, meğer düşman dedikleriyle saman altından su yürütüyormuş. Milletin varını yoğunu teslim ettiği FETÖ okullarında yetişmiş damat Berat, açıkladığı Yeni Ekonomik Programın yönetim ve denetimini McKinsey adlı Amerikan şirketine vermiş. Bu ikinci kozmik oda vakasıdır, kapitülasyonların hortlatılmasıdır, düyun-u umumiyenin tekrar kurulmasıdır. Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları, devletin genetik kodlarını Amerikan şirketine aktaranları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız. Üç Türk bir araya gelince devlet kuruyor be mübarek, bir ofisi yönetecek bir Türk evladı yok mu aranızda?

Sorumlu muhalefet anlayışımız gereği görevimiz, ekonomiyle ilgili gerçekleri halkımıza sürekli anlatmak ve bir yandan da krizin en az hasarla atlatılması için hükümete önerilerde bulunmaktır. Bu konuda yaptığımız uyarıların ve çağrıların saray ve damat tarafından duymazdan gelindiğini görüyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz ve gemi hızla su alıyor. Meclisteki tüm partiler bir araya gelip, teşhis ve tedaviyi birlikte konuşalım. Sorumlusu değiliz ama sorunumuz ortak. Ne gerekiyorsa elbirliğiyle yapalım. Sayın Erdoğan'a çağrımdır; yaptığın işin sorumluluğunu üstlen. Ahlak bunu gerektirir. Kendine Tatar Ramazan süsü veriyorsun ama her yaptığını başkasının üstüne atıyorsun. 'Cambaza bak' diye diye buralara kadar getirdin. Ama artık aklımızla alay etmeyi bırak."

Katar emiri tarafından Türkiye'ye hediye edildiği belirtilen uçakla ilgili olarak da konuşan Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

"Bu nasıl bir lüks ve şatafat düşkünlüğüdür?" ifadelerini kullanan Akşener, "Ey Tayyip Erdoğan; sen nasıl imam hatiplisin? Hz. Ömer'in mumunu ne çabuk unuttun. Hesabı verilemeyen ipi ne çabuk unuttun. Peygamber efendimizin, vücudunda izi kalan kuru bir hasırda uyuduğunu ne çabuk unuttun. Lüks uçaklarla değil, milletin derdiyle ilgilen. Hediye ya da satın aldın, o uçağı da vakit kaybetmeden iade et. Ölüm var Sayın Erdoğan. Hesap var Sayın Erdoğan. Hepimiz için ölüm var, hepimizi bekleyen bir mizan var. Dürüst ol, adaletli ol, merhametli ol. İşi ehline ver. Şaşırma ve unutma, senden büyük Allah var." dedi.