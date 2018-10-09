İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yaşadığımız onca şeye rağmen artık daha beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını ve Türk siyasetine kara bir leke çaldı." dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin çok önemli sorunlarının olduğunu belirterek, parti olarak bunların çözümleriyle uğraştıklarını ifade etti.

Geçen hafta evinin önündeki olaylara değinen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşadığımız onca şeye rağmen artık daha beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını ve Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Türk milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini, açıkça ortaya koydu. Boş yere dememişler, 'Kendi ayıbını örtmek isteyen, başkalarının yüzüne kara çalar.' diye. Sayın Bahçeli, sen cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki biz razı olmadık. Milliyetçilik, bin 100 odalı saray bahçelerinde kök salmaz Sayın Bahçeli.

Kongrede karşıma çıkacak cesaretin yok. Kendi seçtiğin delegenin önüne çıkacak cesaretin yok. İstanbul'da aday gösterecek cesaretin yok. Benim cesaretimi sınamaya kalkıyorsun. Biz demirden doğduk ne ateşlerde yanarız, ne de eğilir bükülürüz. Baykuştan pervamız yok, biz şahinler sürüsüyüz."