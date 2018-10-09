İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yaşadığımız onca şeye rağmen artık daha beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını ve Türk siyasetine kara bir leke çaldı." dedi.
Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin çok önemli sorunlarının olduğunu belirterek, parti olarak bunların çözümleriyle uğraştıklarını ifade etti.
Geçen hafta evinin önündeki olaylara değinen, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaşadığımız onca şeye rağmen artık daha beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını ve Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Türk milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini, açıkça ortaya koydu. Boş yere dememişler, 'Kendi ayıbını örtmek isteyen, başkalarının yüzüne kara çalar.' diye. Sayın Bahçeli, sen cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki biz razı olmadık. Milliyetçilik, bin 100 odalı saray bahçelerinde kök salmaz Sayın Bahçeli.
Kongrede karşıma çıkacak cesaretin yok. Kendi seçtiğin delegenin önüne çıkacak cesaretin yok. İstanbul'da aday gösterecek cesaretin yok. Benim cesaretimi sınamaya kalkıyorsun. Biz demirden doğduk ne ateşlerde yanarız, ne de eğilir bükülürüz. Baykuştan pervamız yok, biz şahinler sürüsüyüz."
Bahçeli'nin dolar kuru ve enflasyon artışlarında sustuğunu savunan Akşener, şu görüşlere yer verdi:
"Sayın Bahçeli, Türkiye seninle yeterince zaman kaybetti. Ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. Sanma ki söyleyecek söz bitti, sanma ki bu cesur yürekler, seni affetti. Ama memleketin senden büyük sorunları, İYİ Parti'nin büyük hedefleri var. Sen geç köşeye otur, biz memleket meselesi konuşalım."
İYİ Parti olarak siyaseti, gerçek gündemiyle milletle ve milletin dertleriyle buluşturacaklarını aktaran Akşener, büyük laflara odaklanıp, milletin dertlerini ihmal ederek siyaset yapılamayacağını bildirdi.
- "Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun"
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akşener, "Allah, milletimize sabır versin. Allah, devletimize zeval vermesin." dedi.
Düşmanı güldürmeyeceklerini belirten Akşener, "Herkes peşini bıraksa bile, andımız olsun ki, bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun. Askerimize, polisimize, korucularımıza selam olsun. Allah, ayaklarını taşa değdirmesin. Attıkları boşa gitmesin." ifadesini kullandı.
- MHP'nin, bazı suçlarda ceza indirimi öngören kanun teklifi
İdam tartışmalarına da değinen Akşener, düne kadar "idam" diyerek siyasi rant peşinde koşanların, bugün aynı şeyi "af" diyerek yapmaya çalıştığını iddia etti.
MHP'nin, bazı suçlarda ceza indirimi öngören kanun teklifine karşı iktidarın duruşunu henüz anlayamadıklarını aktaran Akşener, "Bu oyalama-alıştırma taktikleri, asıl maksatlarının ne olduğuna dair şüpheler uyandırıyor. Mesela, işi getirip, Anayasa Mahkemesi eliyle, Fetö'nün kodamanlarının salıverilmesine mi bağlayacaklar? Ya da açılım sürecinde rol almış birtakım isimleri, güvence altına mı alacaklar? Buralar şimdilik belirsiz." diye konuştu.
Akşener, "terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçıları, zimmetçiler, rüşvetçiler, yağmacılar, hırsızlar, dolandırıcılar, ihale fesatları ile şantajcıları affedelim" denildiğini savundu.
FETÖ'cü hakimlerin oluşturduğu mağduriyetleri gidermek hedefleniyorsa, yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini dile getiren Akşener, "Kader mahkumu' diyerek, işin kolayına kaçmayın. Milletin, adalet duygusunu ve devlete güvenini zedelemeyin." değerlendirmesinde bulundu.
- "Neyini eksik buldunuz?"
Her meselede, önüne ardına bakmadan, otomatik olarak "Hayır" diyen kimi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, ne hikmetse af konusunda, "yetmez ama evet"çi kesildiğini iddia eden Akşener, "Neyini eksik buldunuz? 'Bunların hepsi AK Parti döneminde mahkum edildi, öyleyse hepsi serbest bırakılsın' mı diyorsunuz? Maalesef, siyasette toptancılığın sağı-solu yok. Görülüyor ki, bu meselede, mağdurun, mazlumun, milletin yanında duran sadece İYİ Parti'dir. İnsana karşı suç işleyenlerin Balgat'ı varsa, devlete karşı suç işleyenlerin AKP'si-CHP'si-HDP'si varsa, mağdurların ve mazlumların da İYİ Parti'si var." ifadesini kullandı.
Hukuk devletine geri dönüşün konuşulmasını isteyen Akşener, "Türk yargısı bir an önce, iktidarın tasallutundan kurtarılmalıdır. Türk milletinin her ferdine, 'Ankara'da hakimler var' dedirtecek, bu güveni verecek bir adalet sistemi kurulmalıdır." dedi.
- "McKinsey" tartışmaları
Akşener, "McKinsey" tartışmalarına da değinerek, McKinsey ile bütün ilişkinin kesilip kesilmediğini sordu.
Ülkenin derin bir ekonomik kriz yaşadığını savunan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdinin yerel seçimler olduğunu iddia etti.
Akşener, Erdoğan'ın, zabıta marifetiyle fiyatları kontrol edip, kendini yerel seçimlere atmanın peşinde olduğunu öne sürdü.
Akşener, "Dünya 4D yazıcıları, nesnelerin internetini, sanal gerçekliği konuşurken, ekonomiyi zabıtayla idare edebileceğini düşünmen, Türkiye için zuldür. Yılın bitmesine daha üç ay var. Tüketici enflasyonu yüzde 24,5'i, üretici enflasyonu yüzde 46'yı buldu. Sayın Erdoğan, şimdi ne yapalım? Seni, belediye zabıtasına mı şikayet edelim?" ifadesini kullandı.
IMF'siz IMF programıyla seçime kadar çıkış yolu arandığını savunan Akşener, "Bu haller göstermektedir ki, Sayın Erdoğan ve Türkiye'nin en büyük şirketi haline getirdiği AK Parti, örtülü olarak konkordato talep ediyor, seçime kadar iflas erteleme istiyor." diye konuştu.
- "Liderleri topla, istişare et"
Erdoğan'ın İYİ Parti'ye kulak vermesini isteyen Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ekonomik krizle gerçekten mücadele etmeye niyetin varsa, şu adımları atarak milletimizi ümitlendir, yatırımcılara da güven ver. Varlık fonu başkanlığını bırak, damadını, hazinenin, maliyenin başından al, yandaşlarınla yaptığın köprü, hastane, havaalanı, otoyol sözleşmelerini masaya yatır ve Türk Lirası'na çevir, liderleri topla, istişare et, sen ekonomist değilsin, bir bilene danış."
- "Yerli otomobillerde ÖTV oranı düşürülsün"
Otomotiv sektörünün daralma yaşadığını belirten Akşener, milletin otomobil alamadığını, ticaret yapanların aracını yenileyemediğini bildirdi.
Akşener, yerli otomobillerde ÖTV oranının yıl sonuna kadar yüzde 20'ye indirilmesini istedi.
Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine ilişkin de değinen Akşener, bu banka çatısı altında kurulacak Türkiye Kalkınma Fonu'nu eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde hezimet yaşamak için AB üyelik müzakereleri konusunda Türkiye'nin referanduma gidilebileceğini söylediğini aktaran Akşener, "Türkiye'de bir referandum yapılacaksa, buyurun, Suriyeli kardeşlerimize vatandaşlık verilip verilmemesini referanduma götürelim." çağrısında bulundu.
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