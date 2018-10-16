İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

Yaşanan sıkıntıların ekonomik krizin öncü sarsıntısı olduğunu öne süren Akşener, "Doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. Teşhisi doğru yapmazsanız sonuç almanız mümkün değildir. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye'nin altına döşedikleri dinamitleri, borç parayla örttüler. Şimdi gerçekleri örten o perdenin açıldığı zamana geldik." diye konuştu.

Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomik şartların vatandaşın cebini yaktığını, pazarlardaki fiyat artışı ile doğalgaz ve elektrik faturalarındaki yüksek rakamların dar gelirli vatandaşları borç sarmalına sürüklediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suudi Arabistan hem insan hayatına hem egemenlik haklarımıza açıkça saldırmıştır. Suud, Türk'e karşı İngiliz atı olarak ortaya çıkmıştır. Kutlu coğrafyada emperyalizm kuklası ve maşasıdır. Mısır'da darbe destekçisi, Türkiye'de 15 Temmuz alçaklığının şakşakçısıdır. Suud, Suriye'de PKK'nın 100 milyon dolarlık bağışçısıdır." dedi.

Akşener, yerli ve yabancı sermayeye güven verilmesi gerekirken, enflasyonla mücadele adı altında raflarda etiket kontrolü yapılarak "ilkel bir görüntü" verildiğini savundu.

İktidarın, halkın taleplerine cevap veremediğini ileri süren Meral Akşener, "Emekliye, sabit ücretliye zam yapın, yerli otomobile vergi indirimi yapın, elektrik faturasında TRT payını kaldırın, adaleti tesis edin. Vatandaş devletine yargıya güvensin istiyoruz ama ses yok. Bizi dinlemiyor ama ABD'nin her sözünü dinliyor. Devlet hiçbir zaman kendi milletine bu kadar kayıtsız kalmamıştı." dedi.

Akşener, hükümetin açıkladığı ekonomik program ve enflasyonla mücadele planını eleştirerek, şöyle devam etti:

"İktidar iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde kalacak her kuruş bizim için değerlidir. Ancak hükümetin ayak oyunlarına kanacak kadar da saf değiliz. Bu indirimin amacı üreticiyi iki aylık bir indirime zorlayarak yıl sonu enflasyonunu düşük göstermek. Yılbaşında işçiye, memura, emekliye düşük zam yapmak için ucuz bir düzenlemedir bu."