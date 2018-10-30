İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar, bu mesele hiç konuşulmasın diye durmadan sahte krizler üretmeye çalışıyor. Suçu hep başkalarına atsa da hepimiz biliyoruz ki bu kriz iktidarın eseridir." dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Tunceli'de iki askerin donarak şehit olduğunu anımsatarak, "21. yüzyılda askerlerimizin donarak şehit olması, yüreklerimizi yakıyor. YPG-PKK'lı teröristler, Suudi dolarlarıyla ısınıp, Amerikan dolarlarıyla donatılırken Türk askerlerinin üşümesini bile kabul etmiyorum. İkiyüz araçlık konvoylarınız, beşyüz milyon dolarlık dev uçaklarınız varken Mehmedimi donduran soğuktan koruyamıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor"

Türkiye'de ağır bir ekonomik krizin yaşandığını ve vatandaşın cebindeki paranın her geçen gün eridiğini savunan Akşener, şöyle devam etti:

"Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar bu mesele hiç konuşulmasın diye durmadan sahte krizler üretmeye çalışıyor. Suçu hep başkalarına atsa da hipimiz biliyoruz ki bu kriz iktidarın eseridir. Millet aş istiyor, iş istiyor, millet elektrik faturalarının derdinde. Sırada doğalgaz var, millet onu düşünüyor. Erdoğan, gizlemeye çalışsa da tablo ortada. Bankalar, batık kredi deposu haline geldi. Ev, otomobil, beyaz eşya satışları durdu. Konkordatolar patladı. Firmalar ardı ardına iflas ediyor. İşçilerin alacakları ödenemiyor. Şirketler, işçi çıkararak ayakta durmaya çalışıyor. Sanayi üretimi düşüyor, esnaf siftah yapamıyor, çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaşlar eridi."