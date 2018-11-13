İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde 4 milyon Suriyeli, burnumuzun dibinde de bir terör devletçiği var. İYİ Parti olarak, Fırat'ın doğusu-batısı demeden, sınırımızın hemen dibindeki bütün terör odaklarının yerle bir edilmesini savunuyor ve destekliyoruz." dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'na ziyaretini eleştirdi. "Diyanet İşleri Başkanı, 10 Kasım günü milletimizle alay eder gibi fesliye yaptığı ziyareti duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanı tarihi, dizilerden ve o fesli nasipsizden öğreniyorsunuz. Bu bizi incitiyor." ifadesini kullanan Akşener, Ali Erbaş'ın görevden alınması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleşen 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü kutlamalarına katıldığını anımsatan Akşener, Türk milleti için 1. Dünya Savaşı'nın 11 Kasım 1918'de değil, 9 Eylül 1922'de, İzmir'de bittiğini söyledi. Akşener, "1. Dünya Savaşı'nın sonucunu kabul etmeyen ve İstiklal Harbi'ni başlatan Türk milletinin temsilcisi olarak ne arıyorsunuz orda?" diye sordu.

-"Hangi refahtan bahsediyorsun?" Ekonomik gelişmelere değinen Akşener, şunları söyledi: "Herkes eline kalemi kağıdı almış, 'nereden neyi kısabilirim' diye hesap yapıyor. Her 3 gençten birinin işsiz olduğu ülkede, hangi refahtan bahsediyorsun? 20 milyona yakın vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olduğu Türkiye'de, hangi refahtan bahsediyorsun? Ey iktidar, bu tabloya siz 'refah' diyorsunuz ama biz millet olarak bildiğin 'kriz' diyoruz. İktidar kendisini yıllardır iktidarda tutan vatandaşları unuttu. Esnafa 'fırsatçı' diyor, emeklilikte yaşa takılanlara da 'yük olur' diyor. Sayın Erdoğan, eski günlerini anlatıp duruyorsun ama rakamlar karın doyurmuyor. Dünkü güneşle, bugünkü çamaşır kurumuyor." Akşener, enflasyonun yüzde 26, işsizliğin yüzde 11, faizlerin ise yüzde 30'u geçtiğini, çözüm önerilerinin kulak ardı edildiğini, memleketin göz göre göre uçuruma sürüklendiğini öne sürdü. -"Terör odaklarının yerle bir edilmesini savunuyor ve destekliyoruz" Akşener, konuşmasında terörle mücadeleye de değindi. Meral Akşener, "Bütün bu gelgitlerin sonunda ülkemizde 4 milyon Suriyeli, burnumuzun dibinde de bir terör devletçiği var. İYİ Parti olarak, Fırat'ın doğusu-batısı demeden, sınırımızın hemen dibindeki bütün terör odaklarının yerle bir edilmesini savunuyor ve destekliyoruz. Amerika’nın tehditlerine asla boyun eğmeden, ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Gerekirse bir kara harekatıyla bölge temizlenmelidir. ABD yaptığı hamle ile 3-5 teröristin başına ödül koydu. Bu ödül işi PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'yi meşrulaştırma çabasıdır. İşi sulandırmayı bıraksınlar, paketleyip versinler." diye konuştu.