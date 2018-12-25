İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, bir televizyon programındaki sözlerinden dolayı başlatılan soruşturmayla ilgili, "Kıymetli bir sanatçımızın bir televizyon ekranındaki yorumundan, 'Beni asacaklar' gibi bir sonuç çıkarıp nifak üretmek, devlet yönetenlere yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez." dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türk siyasi tarihinde bütçe görüşmelerine üst düzeyde katılım geleneğinin, AK Parti iktidarı ile ortadan kaldırıldığını savundu. 2019 yılı bütçe görüşmelerinin iktidar tarafından küçümsendiğini öne süren Akşener, "Milletin parasının idaresini Amerikan şirketine teslim etmeye kalkan damat Berat’ın aklıyla bütçe görüşmelerini alelacele tamamladılar. İktidarın bütçe görüşmelerini küçümsemesinin sebebi, konuyu basit bir gelir-gider tablosu olarak düşünmemizi istemelerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçenin israf üzerine kurulduğunu iddia eden Akşener, "2019 bütçesinde faiz ödemelerine 117 milyar lira, yatırıma bunun ancak yarısı ayrılmış. Bu parayla 780 bin konut yapılarak 3 milyon vatandaşımız, başını sokacak bir ev sahibi yapılabilirdi. Bu iktidar, 780 bin aileyi ev sahibi yapmak yerine, dış güçlere faiz ödemeyi tercih ediyor. İsraf bütçesine göre 81 milyon çalışacak, bir avuç faizci yiyecek. Bu rakamların anlamı budur." diye konuştu. "Bütçede hazine garantileri ile birilerinin cebine para aktarılıyor." iddiasında bulunan Akşener, şöyle konuştu: "Yatmayan hastalar için 3,7 milyar lira ödenecek. 3.7 milyar lirayı, el alemin cebine koyacağına, gel çiftçiye mazot ve gübre desteği verelim. Köprü ve otoyollardan geçmeyen araçlar için 6,2 milyar lira verilecek. 6,2 milyar lirayı kodamanların cebine koyma. Gel, emeklilikte yaşa takılanların sorununu halledelim. Ya da gel kaldır asgari ücretten vergiyi. Asgari ücret otomatik olarak 2 bin liranın üzerine çıksın. Al sana 3 kalem. İsteyince 780 bin kişi nasıl ev sahibi yapılabiliyor, çiftçiye mazot nasıl 1.5 liraya verilebiliyor ve asgari ücret, bak nasıl 2 bin liranın üzerine çıkabiliyor. İşi ehline teslim edersen bunlar olur ama damada teslim edersen, milletin parası çarçur olur."

- "Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin" Meral Akşener, sokağa davetin, milletin ekmek derdine ve ekonomik krize çare olamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz milletin ekmeğinin derdindeyken, onlar karşılıklı tutturmuşlar bir sarı yelek. Biri diyor ki 'sokağa inin de görelim' diğeri diyor ki 'gelirsem gösteririm'. Biz de diyoruz ki muhteremler mutfakta yangın var. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten, kimsenin sokağa indiği de yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin. Çok hevesliyseniz, giyin birer sarı yelek, siz çıkın sokağa. Ama şunu da not edin, biz iyi ve cesur insanlar ayağa kalkarsak, el alemin sarı yeleğiyle değil, Cumhuriyeti kuran irfanın kırmızı beyazıyla ayağa kalkarız. Yolunuz yol değil. Boşuna nefes tüketmeyin. Ne söylerseniz söyleyin, biz AK Parti'li, MHP'li, CHP'li SP, DP'li BBP'li kardeşlerimizle düşman olmayız, olamayız. Ne yaparsanız yapın, bizi birbirimize düşüremezsiniz." Akşener, TÜİK verileri ile oynandığını, ekonomideki küçülmenin devam edeceğini, işsizliğin artacağını, hayatın daha da zorlaşacağını savundu. 2002’de 135 milyar dolar olan dış borcun bugün 490 milyar dolara çıktığını ifade eden Meral Akşener, "1960'tan bu yana işsizlik oranlarında en kötü 10 yıl, AK Parti iktidarıyla geçen son 10 yıldır. KOBİ’ler borç batağında, karşılıksız çek tutarı yüzde 60 artmış. Dolar kuru 3,7'den 5,3'e çıkmış. Para bulmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı satışa çıkarılmış. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. Hatta size bir sır vereyim, o 25 kuruşun 15 kuruşunu da bakanlık alıyor. Nereye el atsan elinde kalıyor." şeklinde konuştu.

- Askerlik yapanlara asgari ücret teklifi Askerlikle ilgili düzenlemelere ilişkin görüşlerini açıklayan Akşener, acil para bulmak için apar topar işe girişildiğini ve herkesin kafasının karışık olduğunu söyledi. Gençlerin askerlik sorununu tek tip askerlik ile çözeceklerini dile getiren Akşener, şu önerilerde bulundu: "Mecliste kanun teklifimiz var. Ayrım yapmadan, tek tip askerlik öneriyoruz. Biz diyoruz ki gelin '3 artı 6 ay' formülüyle meseleyi halledelim. Her Türk genci, 3 ay temel askerlik eğitimi alacak. Kalan 6 aylık süredeyse, askerlerimize asgari ücret ödenecek. Şartları uygun olmayanlarsa, 6 aylık asgari ücreti devlete ödeyerek, askerliğini tamamlamış olacak. " - "Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapılması lazım" Meral Akşener, ABD'nin, Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi ve olası Münbiç harekatı konusuna da değindi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapması gerektiğini başından beri savunduklarını belirten Akşener, ABD'nin silahlı unsurlarını aniden çekme kararına şüphe ile bakılması gerektiğini dile getirdi. Akşener, "Türk devleti, sonu meçhul işlere girişmemeli. Türkiye, Suriye'de karanlık işlerin içine çekilmek isteniyorsa, dikkat edilmeli. IŞİD'le mücadele, yalnızca Türkiye'nin omuzlayacağı bir yük olamaz. Sığınmacı sorununu tek başımıza üstlendiğimiz gibi öngörülemez bir maceraya atılmayalım." dedi.