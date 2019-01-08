İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriye'de, Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa ordumuz girsin ve gereğini yapsın." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2018 yılının en önemli olayının 24 Haziran'daki seçimler olduğunu, "yeni sistem ile kararların bir kişi tarafından alındığını, Meclisin devre dışı bırakıldığını ve yargının tek bir beşere bağlandığını" öne sürdü.

"Türk milletinin huzura ihtiyacının olduğunu, bu ihtiyaç ortadayken ülkenin yarısına düşman muamelesi yaparak yeni huzursuzluklar üretmenin akıl işi olmadığını" belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Milletimizi ayrıştıran her kim olursa olsun dış güçlere hizmet ediyordur. Hangi partiye oy verirse versin 81 milyonun tamamı milletimizin şerefli evlatlarıdır. Kardeşi kardeşe düşürmeye, bizi bölmeye çalışanlar var. Hangi kisve altında olursa olsun, bunların fitnelerine uyup komşunuzla, arkadaşınızla, akrabanızla düşman olmayın. Hz. Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Gerçek pehlivan er meydanında rakibini yenen değil, öfkelendiği vakit öfkesini yenebilendir.' Bugün kendine hakim olamayan iktidar sahiplerinin sözlerine baktıkça mübarek rehberimize daha çok sarılacağız. Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz, hepsi bu."