İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'un sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sayın Trump'a seslenmek isterim. Türk devleti, Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca, Orta Doğu'daki kaoslarda, perperişan yollara düşen mazlumlara hep Türkiye kucak açmıştır. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez. Herkes kendi tarihine ve geçmişine bakacak." dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Akşener, partilerine sansür uygulandığını ve Türkiye’de, basın özgürlüğü ve demokrasiden bahsetmenin mümkün olmadığını savundu. - "Milletin gerçek gündemi ekonomi" Milletin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu ifade eden Akşener, "İktidar istiyor ki millet onların anlattıklarını konuşsun ama milletimiz, gerçeği yani ekmeğini konuşuyor. Milletin gündemi hayat pahalılığı, geçim darlığı ve işsizlik. Milletin gündemi aş, iş, ekmek. İktidar sürekli, geçen yıllarda yaptıklarını anlata dursun, bugünkü tablo ortada." diye konuştu.

Akşener, enflasyonun 16 yıl aradan sonra yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktığını ve işsizlikte tüm zamanların rekorunun kırıldığını, resmi rakamlara göre 4 milyona yakın işsizin olduğunu, iş bulmaktan ümidini kestiği için başvuru yapmayanların da eklendiğinde bu rakamın 6 milyona yaklaştığını belirterek, hükümetin bu tabloya karşı her şeyi güllük gülistanlık gibi gösterdiğini ifade etti. - Spor kulüplerinin borçlarının yapılandırılması Spor kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasını eleştiren Akşener, şöyle konuştu: "Ülkede tarımın hali, çiftçilerimizin sorunları ortadayken, Ziraat Bankası'nın borazan medyayı, yandaş müteahhitleri ve spor kulüplerini desteklemek için kullanılması ayıptır, yazıktır, günahtır. İktidar, spora kaynak aktarmak istiyorsa başka yöntemler bulmalıdır. Kaldı ki spor kulüplerimize destek için mi, yoksa kendi kurduğu takımların milyonlarca dolarlık transferlerine kaynak yaratmak için mi yapıyor? Orası belli değil. Spor kulüplerine 10 milyar lira kaynak ayıran iktidar, ülkemizdeki üretimin yüzde 90'ını gerçekleştiren KOBİ'lerimize, sadece 20 milyar lira ayırmış."

Meral Akşener, Türkiye'de 80 liralık elektrik faturasını ödeyemeyecek 2 milyon 500 bin hanenin bulunduğunu, çalışanların yüzde 43'ünün asgari ücretli olduğunu vurguladı. Su için 5, elektrik ve internet için 7 çeşit vergi, kitaptan yüzde 18 oranında vergi alınırken pırlanta ve lüks yatların yakıtı için vergi alınmadığını belirten Akşener, şöyle konuştu: "Araç garantili köprüler, otoyollar, hasta garantili hastaneler için 2019 yılında milletin kesesinden ödenecek para 12 milyar lira. Geçmeyen araç, yatmayan hasta için milletin cebinden ödenecek bu para. Bu parayla 3 tane Yavuz Sultan Selim köprüsü yapılabilir. 'Hazineden bir kuruş harcamadık' dedikleri bu. İnşaata ödemiyorlar, garantilere ödüyorlar. Üstüne köprüden geçerken de, size bir daha ödetiyorlar. Bu nasıl bir hesapsızlıktır? Türkiye’yi ve milletimizin parasını 5 müteahhide teslim ettiler. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorsun, ama bil ki Türkiye’de bu beşliden büyüktür. 81 milyon vatandaş çalışıyor, bu beşli yiyor. Adalet mi bu? Gün gelir bu haram para kursaklarından sökülür."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75. Cari acık azaldı." şeklindeki açıklamasını anımsatan Akşener, "Cari açık azaldı ama paramız pul oldu. Dışarıdan bir şey alamıyoruz. Açık bu yüzden azaldı. İhracatımız ve üretimimiz artmış olsa, bu rakam iyi ama öyle değil. Dövizdeki artış nedeniyle ithalat yapamaz hale geldik. İthalatımız azalınca, cari açık azaldı. Bu rakam başarının değil, krizin göstergesidir." dedi. Akşener, memurlara 3600 ek gösterge, asgari ücretten düşük emekli maaşının kalmaması, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi, çiftçiye satılan mazot ve gübreden vergi alınmaması, mülakat yerine liyakatı esas alan personel istihdamı sisteminin getirilmesi gibi konularda Meclise sunulacak kanun tekliflerinini destekleyeceklerini bildirdi. - "Liyakat esas alınmalı" Devlette liyakatın esas alınması gerektiğine işaret eden Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletin liyakat sahibi evlatları, bu ekonomik şartlarda ayakta kalmaya çalışırken, devletin, gelinler, görümceler, damatlar, enişteler için nasıl bir arpalık haline getirildiğini hep birlikte görüyoruz. Birkaç sülalenin bütün fertlerinin, devletin en üst kademelerine yerleştirilmesinin savunulacak yanı yoktur. Kızı danışman, ablası danışman, kuzeni politika kurulu üyesi, teyzesi milletvekili, annesi büyükelçi. Bu ne doymazlık kardeşim! Ayıptır ayıp. Devleti bu kadar ayağa düşürmeyin. Milletle devletin arasını, bu kadar açmayın."

- Suriye operasyonu Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı bir kara harekatı yapılması gerektiğini aylar önce belirttiklerine işaret eden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "birkaç gün içinde operasyona başlıyoruz" açıklamasını anımsatarak, "Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, o operasyon henüz başlamadı. Bölgedeki bir takım gelişmeler üzerine yeni değerlendirmeler yapılmış olabilir. Bu konuda ordumuzun, devletimizin değerlendirmeleri, bizim için de elbette önceliklidir. Ancak, PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. Amerika’nın ve Rusya’nın oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir." çağrısında bulundu. - "Trump'un açıklamaları talihsizliktir" ABD Başkanı Donald Trump'un sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarını "Büyük talihsizlik" olarak değerlendiren Akşener, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı’nın, 'dostum' dediği Amerika Başkanı Trump'ın, Türkiye’nin operasyon ihtimaline karşı, sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük talihsizliktir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki; 'Kürtlere saldırırlarsa, Türkleri ekonomik olarak mahvedeceğiz.' Sayın Trump'a seslenmek isterim. Türk devleti, Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca, Orta Doğu'daki kaoslarda, perperişan yollara düşen mazlumlara hep Türkiye kucak açmıştır. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez. Herkes kendi tarihine ve geçmişine bakacak. Türkiye bölgeye girerse, milli güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer. Türk devleti 'gireceğim' demişse girer. Tarih şahittir ki Mehmetçik'in postalının değdiği yerde, gül biter. Fırat'ın doğusu batısı demeden girilsin ve terör yuvaları yerle bir edilsin."

- "Yıldırım TBMM başkanlığından ayrılsın" AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa etmeyerek Anayasa'yı çiğnediğini ileri sürdü. Meral Akşener, "Anayasa'yı açıkça ihlal etmesini görmezden gelemeyiz. Hukuksuzluğun, kural tanımazlığın kalıcı hale gelmesine seyirci kalamayız. Böyle devlet anlayışı olmaz. Güçlünün haklı sayıldığı yerde, adalet de olmaz, devlet de olmaz. Kanuna, kurala, anayasaya herkes uyacak. Sayın Yıldırım çok önemli görevler yaptınız adaylığınız tescil edildiğinde sizin itibarınız açısından umut ediyorum ki TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederseniz." diye konuştu. - "İktidar, kutuplaştırma taktiğini yeniden devreye soktu" Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "zillet ittifakı" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İllet ittifakı" şeklindeki açıklamalarını da eleştirdi. İktidarın, yerel seçimler öncesi kutuplaştırma taktiğini devreye soktuğunu öne süren Akşener, sözlerini şöyle tamamladı: