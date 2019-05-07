İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başakın Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin, "Bu karar, sadece muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini hiçe saymak değildir; bu karar, sonucu büyük olgunlukla karşılayarak iradesine saygıyı hak eden AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini de hiçe saymaktır." dedi. Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, şehitler için herkesi Fatiha okumaya davet ederek başladı. YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını eleştiren Akşener, "Milletin iradesi gasbedilirken, medyanın ses çıkarmamasından, siyasetçilerin suskunluğundan, cübbesine düğme diktirmiş siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum. 21. yüzyılda Türkiye'de demokrasi aramak zorunda bırakılan bir genel başkan olmaktan utanıyorum. Kendileri varlık içinde yüzerken, iradesini gasbettikleri milletimin açlık ve fakirlikle mücadele etmek zorunda bırakılmasından utanıyorum. Çaresiz babalar böbreklerini satışa çıkarırken, çoluğuna çocuğuna vakıflar kurdurup vatandaşın parasıyla zengin edenlerden utanıyorum." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı Abe ve Trump telefonda görüştü

Akşener, hükümetin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve PYD ile el altından pazarlık yaptığını, Kıbrıs'ta Türk milletinin egemenlik haklarını devrettiğini, Suriye'de uydu bir devletçik kurulmasına izin verdiğini öne sürdü. - "24 Haziran seçimlerinde görev yapmış sandık başkanları da incelensin" Meral Akşener, elinde taşıdığı demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğini, aziz ve gazi Türk milletini asla utandırmayacağını belirterek, "Büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Peki, o zarfların atıldığı sandıkların başkanları, aynı isimler değil miydi? O zarfların içinde dört pusula vardı. Aynı kurulların denetimindeki dört oy pusulası vardı. Bunların içinde, sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarını seçip, o sonucu iptal etmek hangi vicdana hangi akla izah edilebilir?" diye sordu. Böyle bir durumda Türkiye’deki tüm sandık kurullarının başkanlarını kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Sadece 31 Mart seçimlerinde değil, Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz 'tam kanunsuzluk' ise eğer bunu yapmanız gerekir. Yok gerekçeniz 'tam hukuksuzluk' ise Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız." dedi.

Akşener, İYİ Parti olarak, tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ettiklerini kaydetti. "Madem kurul başkanları ve üyeleriyle ilgili kanunsuzluk var, bu sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz? İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz?" diye soran Akşener, şöyle konuştu: "Karar hukuksuz olunca bu sorulara verebilecekleri makul bir cevap olmadığını elbette biliyoruz ama bugün sormak hakkımız. Bu usulsüzlüklere göz yumarak, kaybedeceğiniz seçimlerin tekrarı için aziz milletimizin iradesine tuzak mı kurdunuz? Bu karar, sadece muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini hiçe saymak değildir; bu karar, sonucu büyük olgunlukla karşılayarak iradesine saygıyı hak eden AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini de hiçe saymaktır." Alınan hukuksuz karar ile Türk demokrasisinde yara açıldığını ve bunun yansımalarının düşünülmediğini ileri süren Akşener, "Bu hukuksuzluğun demokrasi geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi, uluslararası camiada ne duruma düşüreceğini hiç düşündünüz mü? Demokrasiye indirdiğiniz bu darbeyle Türkiye'yi bir muz cumhuriyeti gibi gösterdiğinizin farkında mısınız? Elbette değilsiniz. Ben sizden ve koltuğunuz için her şeyi mübah gören zihniyetinizden utanıyorum." dedi.