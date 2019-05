İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

Akşener, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan askerler ile terörle mücadelede hayatın kaybeden şehitleri rahmetle anarak başladı. Akşener, AA muhabirinin de bir an önce bulunmasını ümit ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, "damat, kayınpederi ve ortağı eliyle uçurumun eşiğine getirildiğini" savunan Akşener, "Demokrasi askıda, hukuk guguk olmuş, adalet ayaklar altında. Ekonomimiz, harikalar diyarında yaşayan damada teslim. Can güvenliğimiz zorbaların insafında. Toplumsal eşitliğin kalmadığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin ilk yolu hukukun üstünlüğünü sağlamaktan geçer.Toplumsal eşitliği sağlamanın yolu ise bu ülkenin bireylerine, eğitimde, sağlıkta ve temel gıdaya erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer." diye konuştu.

"Katılmadığımız tören bir devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu.Türkiye Cumhuriyeti ibaresini devlet binalarından sökenlerin, o Cumhuriyetin ilk adımındaki şovları tam bir riyadır. Zübeyde Hanım'ın, peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini hastanelerden, stadyumlardan, havalimanlarından, çiftliklerden silenlerin 23 Haziran'da ihtiyaç duydukları oylar yüzünden soluğu Samsun'da almaları tam anlamıyla riyadır. 6 Mayıs darbesiyle YSK eliyle Türk milletinin iradesini yok sayanın, Türk milletinin varlığına kastetmiş bir teröriste özgürlükler verip, 3 gün sonra da 'Haydi gelin Samsun'a gidelim' diyenin her şeyden önce tutarlılığı, samimiyeti yoktur."

"6 Mayıs darbesi, bunun en somut örneğidir. Ancak İstanbulluların, bu zihniyete hak ettiği dersi vereceğinden en ufak bir şüphem yok. Buradan, 16 milyon İstanbulluya sesleniyorum. 23 Haziran seçimlerinde bir karar vereceğiz. On binlerce kişi, belediyenin kasasından hiç çalışmadan maaş alsın mı almasın mı? Hiç tanımadığınız kişilere, sizin kesenizden binlerce lüks otomobil kiralansın mı kiralanmasın mı? İstanbullunun parası yol olarak, park olarak, sağlık hizmeti olarak, eğitim hizmeti olarak harcansın mı yoksa bu haramzadelerin cebine mi girsin? İstanbul adaletli yönetilsin mi yoksa yağmalansın mı? İstanbullunun hakkı olan para, vakıf adı altında oğullara, eşe, dosta peşkeş çekilsin mi yoksa asıl sahibine, sana mı harcansın?

- "İstanbul'da vakıflara para aktarıldı"

Akşener, eş, çocuk ve akrabalar üzerinden çeşitli vakıfların kurulduğunu sonra da bu vakıflara para aktarıldığını öne sürdü.

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu vakıflara 850 trilyon lira para aktarıldığını iddia eden Akşener, "Mesela 'Okçular vakfı' diye bir vakıf var. Kimin olduğunu biliyorsunuz. Okçuluğu sevdirmek için kurulduğu söylenen bu vakfa, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 16,5 trilyon lira aktarılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Bu nasıl bir oktur? Sanki S-400 füzesi. Ok atacaksanız gidin babanızın kesesinden atın. Beytülmaldan elinizi çekin. Vakıf adı altında, milletin parasını hortumlamaktan vazgeçin. Paraları vakıf adı altında, eşe dosta aktaracaksınız sonra da ete, ekmeğe, pideye, telefona, benzine, mazota, iğneden ipliğe her şeye zam yağdıracaksınız. Böyle vicdansızlık olur mu? Dini bütün insanlardınız, ne oldu size? Devleti hortumlayarak vakıfçılık yapılmaz." dedi.

KPSS başvuru ücretinin 225 lira yapıldığını, alınan bu paranın iade edilerek sınavların ücretsiz hale getirilmesini isteyen Akşener, açıklanan ekonomik reform paketleriyle çalışanların kıdem tazminatlarına göz dikildiğini, bu düzenlemeden bir an önce vazgeçilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Akşener, 3600 ek göstergesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini anımsatarak, bu konuların takipçisi olacaklarını vurguladı.