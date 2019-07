İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

Meral Akşener, hükümet yetkililerinin son dönemde "Yapısal Reform" lafını dillerinden düşürmediklerini ama yapılanın, söylenenin tam tersi olduğunu iddia etti.

Siyasetçilerin, kurumların kanunlarıyla, düzenlemeleriyle yapboz tahtası gibi oynadığını öne süren Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının bunun en bariz örneği olduğunu ileri sürdü. Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Erdoğan asıl görevden alınması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Damat bey geçen sene açıkladığı yeni ekonomi programındaki bütçe açığı hedefinin yüzde 80'ini ilk 6 ayda doldurdu. Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor, sizde görün. Yerde 'grafit' var Sayın Erdoğan. Her yere kukla bürokratları getirip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde inat ettiğiniz sürece bu iş daha iyiye gitmeyecek. Damada göre her şey 3.6 röntgen, her şey ne çok iyi ne de felaket. Kağıt üzerinde düşürdükleri enflasyon markette, manavda, pazarda bir türlü düşmüyor. Milletin halini ne zaman göreceksiniz?"