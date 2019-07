İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin, "İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz." dedi.

"Biz, 'hazine ve maliyenin başından damadı al, yerine işi bilen, güven veren birisini getir' dedik. Sayın Erdoğan gitti, damadın etrafında güven veren kim kaldıysa onları temizledi. Biraz düşecek gibi oluyor, damat bir sunum yapıyor, gösterge yine yukarı dönüyor. Tam faizler biraz düşecek diye umuda kapılıyoruz, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyor, ekonomi tepetaklak. Bu iş bilmezliğin sonucunda Türkiye, 400 puanlık risk primiyle yatırım için en riskli 4. ülke haline geldi. 2001 krizi sonrasında Türkiye'nin IMF'den aldığı borcun faizi 3.74'tü. Türkiye, AK Parti'nin sözüm ona uçuran günlerinde en iyi ihtimalle bunun iki katı faizle borçlanabiliyor. 2001 yılındaki şartları bile mumla arıyoruz. Ne damatmış be kardeşim.

Dövizi ve faizin düşürüleceğinin söylendiğini ancak döviz ve faizin düşmemesi adına her şeyin yapıldığını iddia eden Akşener, şöyle konuştu:

Meral Akşener, ekonomide yaşanan gelişmelere de değinerek, devletin ayakta kalması için milletin her türlü fedakarlığı gösterdiğini, iktidarın geçim derdine düşmüş vatandaşa hala hikayeler anlattığını öne sürdü.

İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Ege bir Yunan denizi değildir, Akdeniz'in her metrekaresi Rumların kıta sahanlığında hiç değildir. Avrupa ve Yunanistan'ın bu cüreti karşısında iktidarın geç kaldığı bir adımı bir an önce ve tereddütsüz atmasını bekliyoruz. İşe, işgal altındaki adalarımızı geri almakla başlayın, şımarık Yunan askerlerinin mangal partilerine son verin."

- Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınları

Akşener, geçtiğimiz günlerde Dalaman ve Fethiye'de eşzamanlı başlayan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Allah'ın gazabının ormanlara kıyanların üzerinde olmasını temenni eden Akşener, Fethiye ve Dalaman'daki yangını PKK'nın bir kolunun üstlendiğini hatırlattı. Akşener, "PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP içindeki sözde siyasetçilere sesleniyorum; eğer orman yakanları meşru buluyorsanız, eğer ormanlarımızı yakanların sözcülüğünü yapacaksanız işe ilk olarak logonuzdaki o ağacı yakmakla başlayın." dedi.