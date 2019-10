İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

"Biliyoruz ki iktidar, Türkiye'nin meselelerini gereken ciddiyetle, doğru biçimde yönetemiyor. Ancak, dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, farklılıklarımızı ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. Gün, böyle bir gündür. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'de planladığı güvenli bölge operasyonuyla ilgili dün akşam yaptığı açıklama, her şeyden önce devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bu bir küstahlık abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında 'dostluk ve müttefiklik' kavramları ağır yara almıştır."

Akşener, Türkiye'de son 5 yılda yaklaşık 1 milyon öğrencinin maddi imkansızlıklar nedeniyle okullarını terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Yani yarım kalmış 1 milyon hikaye. Bunlar, her yerin okul dolduğu bir dönemde okullarını terk etmek zorunda kalan gençler. Bir tarafta üniversiteler hızla artıyor, diğer tarafta oto sanayisinden başka bir seçenek gösterilmeyen gençler. Hayat onlara çok haksız geliyor, adaletsiz geliyor. Şimdi soruyorum sana Damat Bey, yeni ekonomi programın kurtaracak mı bu gençleri?" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında her 4 gençten 1'inin işsiz olduğuna işaret eden Akşener, "OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinde en tepedeyiz." dedi.

"Afet de illet de zillet de budur. Nice kudretli kavmi helak eden musibet de budur. Hukukun üstünlüğü her medeniyetin, her devletin, her toplumun ayakta kalabilmesinin temel şartıdır. Hukukun üstün olmadığı yerde millet, devlet, aile ve insandan söz edilemez. Hukukun üstün olmadığı yerde ne kimse üretir ne de kimse ürettiğinin karşılığını alabilir. Hukukun üstün olmadığı yerde kanuna uygun ihale değil, ihaleye uydurulmuş kanun olur. Hukukun üstün olmadığı yerde terörist başı TRT'ye çıkar, selam yollar, şehit anasının bağrı yanar. İşte bu nedenle İYİ Parti iktidarında ilk ele alınacak konu hukukun üstünlüğüdür."

Akşener, Türkiye'de bir değişimin başladığını ve bu değişimin merkezinin İYİ Parti olduğunu iddia ederek, iktidara geldiklerinde adalet, liyakat, bilim ve teknolojiyi esas alacaklarını kaydetti.

İYİ Parti iktidarında tarımda, sanayide ve teknolojide üreten Türkiye'yi inşa edeceklerini öne süren Akşener, bugün 28 milyon hektarlık tarımsal araziden sadece 21 milyon hektarlık kısmının ekildiğini söyledi. Akşener, 82 milyonluk Türkiye'de 28 milyon kişinin çalıştığını, Almanya ve Kore ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin hedefinin 40 milyonun üzerinde insanını ekonomiye katmak olması gerektiğini ifade etti.