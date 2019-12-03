İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) dertlerine deva olmanın anlatıldığı gibi zor olmadığını söyleyerek, "Bir maliyeti var ama Türkiye'nin o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşların hayatlarına dikkati çekti.

Bir toplumun medeniyet ölçüsünün, o toplumun dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklar olduğunu dile getiren Akşener, "Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir." diye konuştu.

Akşener, eğitimden günlük yaşama kadar her alanda engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın bu yola taş döşemek olduğuna inandıklarını söyledi.

Grup toplantısına EYT'lilerin katıldığını aktaran Akşener, EYT meselesinin, ailelerle birlikte milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğini savundu.