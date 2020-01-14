İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Barışı korumak için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum, bunun akılsızca yapılmasıdır. Benim karşı olduğum, bunun diplomasiye aykırı şekilde yapılmasıdır. Benim karşı olduğum, bunu askerimizin hayatlarını hiçe sayarak yapmandır. Libya'ya asker gönderiyorsan, bunu, tarafsız bir tutumla yapacak kadar diplomatik olacaksın." dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 500 şehit ve gazinin maaşının kesildiğini ifade eden Akşener, bu durumu kabul etmediklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Akşener, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımın doğum günü olduğunu hatırlattı. Zübeyde Hanım'la ilgili eleştirilere değinen Akşener, "Cumhuriyetimizle ve kahramanlarıyla bir türlü barışamayanlar, mütedeyyin olduklarını iddia ederken Zübeyde Hanım'ın tertemiz, ahlaklı ve mütedeyyin yaşamına zerre saygı göstermeyip hakaret edenlere had bildirmediler. İşte biz, bu memleketi Zübeyde Hanım gibi ahlak ve fazilet sembolü kadınlarımıza dil uzatan alçaklardan kurtarmanın peşindeyiz." diye konuştu.

- "Putin iki dakikada ikna edivermiş" Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya'daki duruma ilişkin görüşlerini dile getiren Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılara kulak vermediğini öne sürdü. İktidarın Libya ile imzaladığı anlaşmaya destek verdiklerini anımsatan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Libya ile imzalanan anlaşmaya evet dedik. Ancak, Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki iç savaşa göndermeye hayır dedik. Bu anlaşmayı korumanın farklı yolları var. Taraf olmadan da bu anlaşma korunabilir. dedik. Ama devlet işlerinden anlamamakla itham edildik. Sonra ne oldu? 8 Ocak günü Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi. Bir de baktık ki kendi milletini dinlemeyen Sayın Erdoğan'ı, dostu Putin iki dakikada ikna edivermiş. Siyasi geçmişinde teröristle müzakere etmek varken, Libya için 'teröristle müzakere mi olur?' diyen Sayın Erdoğan, Putin söyleyince anında ikna olup ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Kendi milletini, kendi ülkesini dinlemeyen biri, bir gün ABD'den gelenlerin, ertesi gün Rusya'dan gelenlerin dediklerini anında anlıyor ve şak diye yerine getiriyor. Gözü kulağı milletine kapalı ama çıkıp hala yerli ve milli olmaktan bahsediyor."

Akşener, Libya'daki gelişmeleri 2011'de Suriye'de yaşanan gelişmelere benzeterek, "Senin görevin ülkelere trip atmak değil Sayın Erdoğan. Attığın her tripte binlerce kişi daha ekmeğinden oluyor, farkında mısın? Sen, 82 milyonun menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Senin görevin, başa kim gelirse gelsin o ülkeyle ilişkileri geliştirmek, ticareti büyütmek, o ülkelere mal satabilmek, o ülkelerden ihale alabilmek, Türkiye'deki 82 milyonun karnını doyurmaktır." diye konuştu. Türkiye'nin Mısır ile köprüleri atmasından sonra Mısır'da yapılan milyarlarca dolarlık ihalelere hiçbir Türk şirketinin davet edilmediğini, Türkiye'nin bu ülkeye ürün satamaz olduğunu söyleyen Akşener, "Sen egonu tatmin edeceksin diye binlerce üretici krize girdi. Şimdi aynı Mısır, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sahalarında Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Ülkemizin hasmı oldu." değerlendirmesinde bulundu. Meral Akşener, Türk milletinin çıkarları için Libya veya dünyanın başka bir yerine asker gönderilmesine karşı olmadığını belirterek, şöyle devam etti: